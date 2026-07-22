Gordon ya vale lo que le costó al Barça

El Mundial de 2026 ya tiene reflejo en el mercado. Transfermarkt, la web de referencia en la valoración de futbolistas, ha actualizado las cotizaciones tras la Copa del Mundo y uno de los grandes beneficiados ha sido Anthony Gordon. El extremo inglés ha pasado de estar valorado en 65 millones de euros a alcanzar los 80 millones, un incremento de 15 millones que iguala la cantidad que el FC Barcelona invirtió para incorporarlo este verano procedente del Newcastle.

El Barça desembolsó 70 millones de euros fijos más otros 10 en variables para cerrar su primer fichaje en este mercado. Menos de dos meses después de hacerse oficial su incorporación, la valoración del internacional inglés ya alcanza esa cifra, reflejando el impacto que ha tenido su actuación durante el Mundial.

Anthony Gordon en su presentación / FCB

El Mundial dispara su cotización

Gordon fue de menos a más durante el torneo hasta convertirse en una pieza indispensable para Thomas Tuchel. El atacante destacó especialmente en las eliminatorias, donde firmó dos asistencias frente a la RD Congo en dieciseisavos, provocó un penalti decisivo contra México en octavos, repartió otra asistencia ante Noruega en cuartos y marcó el gol que adelantó a Inglaterra frente a Argentina en las semifinales.

Aunque los ingleses no alcanzaron la final, terminaron conquistando el tercer puesto, con Gordon consolidado como uno de los futbolistas más determinantes del combinado británico. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para aparecer en los momentos importantes le permitieron cerrar el campeonato como una de las grandes revelaciones del Mundial.

Leandro Paredes tratando de frenar a Anthony Gordon en las semifinales / RONALD WITTEK / EFE

Una apuesta reforzada

La subida hasta los 80 millones de euros supone un importante respaldo a la apuesta realizada por el Barça. La dirección deportiva decidió convertirlo en el primer refuerzo del verano convencida de su potencial. El rendimiento mostrado en el Mundial no ha hecho más que reforzar esa decisión.

A sus 25 años y con contrato hasta 2031, Gordon aterriza en el Camp Nou convertido en uno de los extremos más cotizados del panorama europeo. Antes incluso de debutar oficialmente con la camiseta blaugrana, el inglés ya ha conseguido que su valor de mercado alcance exactamente la cifra que el Barça pagó por su fichaje, confirmando que su cotización sigue una clara línea ascendente.