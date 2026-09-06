Gordon, en territorio Messi

Anthony Gordon ha necesitado apenas cuatro jornadas para demostrar que su adaptación al Barça y a LaLiga está siendo prácticamente inmediata.La última ene l prtido contra el Valencia enunpase que acabó con el gold e Fermín. El extremo inglés suma ya cuatro asistencias en sus primeros cuatro partidos en el campeonato español, un registro que le coloca directamente entre algunos de los mejores estrenos del fútbol azulgrana.

Gordon es el tercer jugador en todo el siglo XXI capaz de repartir cuatro pases de gol en sus primeros cuatro encuentros en LaLiga. Los otros dos también lo consiguieron vistiendo la camiseta del FC Barcelona: Cesc Fàbregas y Luis Suárez.

El dato adquiere todavía más dimensión si se compara con su rendimiento de la pasada temporada. Gordon solo repartió dos asistencias en 26 partidos de Premier League, por lo que en apenas cuatro jornadas con el Barça ya ha duplicado su producción asistente de todo el curso anterior en el campeonato inglés.

Gordon, rey de las asistencias / Dani Barbeito

Y Gordon todavía puede llevar su espectacular inicio un poco más lejos. Leo Messi repartió cinco asistencias en las cuatro primeras jornadas de la Liga 2011/12, por lo que el inglés se ha quedado a solo una de aquel registro del argentino.

El comienzo del nuevo fichaje azulgrana confirma precisamente una de las virtudes que más está explotando desde su llegada: su capacidad para generar ventajas desde la banda y encontrar al compañero en posiciones de remate.

Cuatro partidos, cuatro asistencias. La temporada pasada necesitó 26 encuentros para dar dos. Gordon no solo se ha adaptado al Barça: ha empezado haciendo historia.