Gordon ya pasea por Barcelona a la espera de incorporarse con Flick

El flamante fichaje del FC Barcelona, Anthony Gordon, ya se encuentra en la Ciudad Condal. Tras disputar el pasado sábado el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial con su selección, el extremo inglés ha sido visto en las calles de la capital catalana agilizando los preparativos de su nueva vida.

Acompañado por su pareja, el futbolista aprovechó estos días para realizar compras y zanjar diversos asuntos logísticos con el firme objetivo de dejar totalmente listo y acondicionado su nuevo hogar.

Se crece en las grandes citas

El atacante completó una cita mundialista muy regular y destacada en el plano individual. Gordon demostró con creces su capacidad para rendir al máximo nivel en las grandes citas, siendo el autor del gol frente a Argentina en las semifinales; una anotación que, aunque finalmente no sirvió para clasificar a su selección a la gran final, ratificó su jerarquía en el panorama internacional.

Gordon celebrando su gol contra Argentina / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Tras concluir el torneo el pasado fin de semana, el jugador dispone de tres semanas de vacaciones, el descanso reglamentario otorgado por el club a todos los mundialistas que llegaron hasta las últimas instancias del torneo. A pesar de contar aún con un par de semanas por delante para desconectar, Gordon ha preferido adelantar los trámites de su aclimatación.

Primera experiencia lejos de Inglaterra

Esta incorporación supone un cambio radical y una etapa completamente nueva en la carrera del atacante, quien jugará por primera vez fuera de Inglaterra, siguiendo los pasos que ya dio su compatriota Marcus Rashford la temporada pasada.

El Barcelona realizó una apuesta económica muy importante por él, desembolsando 70 millones de euros al Newcastle para asegurar sus servicios. Su perfil dinámico resulta clave para la propuesta táctica de Hansi Flick, quien busca extremos verticales que mantengan la presión muy arriba.

Leandro Paredes trata de frenar a Anthony Gordon en la segunda semifinal del Mundial. / RONALD WITTEK / EFE

Aunque el cuerpo técnico respeta el descanso necesario tras una temporada sumamente exigente en la Premier League y el Mundial, Gordon está ansioso por debutar y ponerse a las órdenes del preparador alemán.

A priori, a partir del 10

En principio, los planes apuntan a que el futbolista disfrute de los días restantes de descanso y no se sume a la expedición durante el stage de pretemporada que el club realizará en Birmingham, precisamente en su país natal. De este modo, el estreno de Gordon con la disciplina del grupo se produciría una vez que el equipo regrese a las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper (a priori, a partir del 10 de agosto).

De esta forma, el primer encuentro en el que podría participar el británico podría ser el Trofeu Joan Gamper (ante el Al-Ahly, pese a que el Barça todavía no lo ha hecho oficial) el próximo 19 de agosto.