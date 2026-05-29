Gordon: "Me parezco a Raphinha: soy intenso y ganador"

Más de ocho horas después de lo previsto, apareció Anthony Gordon ante los medios y sorprendió a todo el mundo con un castellano más que correcto. Lo hizo visiblemente nervioso al principio, pero también con las ideas claras y un relato bien construido.

“Aunque no te lo creas, empecé a estudiar español porque quería jugar en el Barça. Lo he aprendido en los dos últimos años”, dijo con un punto de timidez.

Gordon respondió algunas preguntas en castellano —las que consideró más sencillas—, pero cuando quiso expresarse con mayor precisión lo hizo en inglés. El extremo no quiso entrar en profundidad en los detalles que retrasaron su presentación, aunque subrayó que no se había puesto nervioso.

“He estado muy tranquilo en el hotel, con mi familia y mis agentes. Era difícil esperar, pero estaba muy tranquilo. Sabía que estaba hecho”, señaló. “No lo puedo explicar porque no lo entiendo. Son temas legales que no comprendo. Pequeños detalles”.

El ya exjugador del Newcastle insistió en que, cuando fue consciente del interés del Barça, no dudó ni un segundo.

“Me enteré muy tarde del interés del Barça, pero desde el momento en que lo supe lo tuve claro. Solo quería venir al Barça, es el mejor equipo del mundo. Es un sueño que tenía desde pequeño”.

Gordon no quiso tampoco detenerse en los 70 millones que ha pagado el Barça por su fichaje. El inglés está completamente enfocado en tener impacto en el equipo.

“Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club. Estoy muy emocionado y orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad formar parte del mejor equipo del mundo”.

El delantero, que se definió como “un jugador intenso y ganador”, también reconoció haber hablado ya con Hansi Flick, y que las primeras impresiones no pudieron ser más positivas. “Sí, hablé con Flick. Ya estaba emocionado, pero tras hablar con él lo estoy aún más. Es un entrenador increíble, ha conseguido muchas cosas en poco tiempo. Espero que podamos ganar muchos títulos”.

Gordon ya vivió un primer flechazo cuando se midió al Barça esta temporada en la Champions, pero su fascinación por el club viene de lejos. “Estaba emocionado de jugar contra el Barça cuando tenía tres años, y ahora podré coincidir con Lamine. Es un sueño”.

El inglés pareció llegar con los deberes hechos. Es consciente de las comparaciones que sufrirá y de lo que se espera de él. “Si tengo que elegir, creo que me parezco más a Raphinha: mucha intensidad, velocidad y técnica. Siempre me gusta marcar goles. Creo que eso ayuda al equipo a ganar partidos y títulos”.

Para Gordon no hay dudas sobre qué titulo le hace más ilusión: "Solo he jugado un título y estoy deseando ganar más. Si pudiera elegir solo una sería la Champions. La número seis. Pero quiero ganar todo. Es muy especial ganar cualquier título con el Barça, pero la Champions es el mejor trofeo. Sería un momento icónico que no olvidaría nunca y más si lo pudiera lograr en mi primera temporada".

Noticias relacionadas

El inglés incluso se atrevió con el catalán en los medios del club: "Estic molt feliç”, dijo el nuevo extremo azulgrana tras firmar su contrato hasta 2031. Nadie esperaba que, en su primer día, un chico nacido en Liverpool tuviera este desparpajo con los idiomas.