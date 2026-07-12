Gordon muestra con Inglaterra el gen que encandiló a Flick

El fichaje de Anthony Gordon fue tan sigiloso como sorprendente. Deco se movió con celeridad y con secretismo, en la sombra, y amarró la contratación del extremo británico. Un perfil cuyo nombre había llegado a sonar, pero que no estaba, ni mucho menos, caliente.

Gordon, en el partido ante México / EFE

Detrás de la llegada de Anthony está la aprobación y el impulso de Hansi Flick, el mayor responsable deportivo de este Barça. El técnico de Heidelberg dio el OK a Deco para que cerrara su fichaje. Hansi lo veía como un complemento perfecto en ataque para potenciar sus máximas: presión alta, verticalidad, sacrificio.

Vuelta de tuerca

El alemán busca dar otra vuelta de tuerca a su Barça y dotarlo aún de más elementos que lo hagan vertiginoso y venenoso en sus transiciones y a la hora de una presión alta que este curso pasado no ha funcionado en ocasiones con la eficacia que debería.

Gordon, en el partido ante México / EFE

Gordon, titular por méritos propios en Inglaterra en esta Copa del Mundo, repitió de inicio en cuartos de final ante Noruega. Tuchel siguió tirando del flamante futbolista azulgrana en el costado izquierdo. Y volvió a responderle con una demostración de electricidad y de despliegue físico.

Clave en el 1-1

Gordon fue de los mejores en el primer tiempo, fresco en el desborde, con cambios de ritmo, haciendo sufrir a Ryerson. Puso varios balones buenos a Harry Kane. Y en el 47' fue determinante con el pase del 1-1 a Bellingham. Recibió de Anderson en la banda, recortó ante la llegada de Ajer y le colocó un balón tenso a Jude al corazón del área. Luego el del Madrid se anticipa perfecto, pura potencia, y bate a Nyland con categoría.

Hansi Flick, tercera temporada / Valentí Enrich / SPO

Fue relevado Anthony en el 70' para dar entrada a Eze. Y, por cierto, Marcus Rashford se quedó sin jugar ni un solo minuto. Saka y el mencionado Eze, junto a Gordon, le han pasado por delante. Nada hace pensar que no vaya a repetir en semifinales un Gordon que ha dejado patente ese gen que ha encandilado y convencido a Flick para apostar por él. Verticalidad, conducciones eléctricas y despliegue físico infinito.