Gordon también se gana al vestuario

Anthony Gordon ha caído de pie en el Barça. La afición ya le dedica pancartas y su nombre ha sido coreado en el Camp Nou, dos muestras de cómo ha encajado el inglés en el ecosistema blaugrana. Pero una cosa es la adaptación a nivel externo y, otra muy distinta, a nivel interno: el vestuario del Barça tiene sus propias leyes, las de uno de los equipos más grandes del mundo, con todo lo que ello comporta. Sin embargo, en el caso de Gordon todo confluye porque se ha convertido ya en uno más.

Es así porque, pese a que llega como la inversión más importante de los últimos años por parte del club, en ningún momento da la sensación de que así sea. Ha sabido adaptarse sin problemas gracias a su humildad y profesionalidad. Lógicamente, la barrera del idioma aún sigue siendo un ‘handicap’, pero está en ello.

Anthony Gordon celebra su gol ante el Rayo Vallecano / Valentí ENRICH / Sport

Además, no solo está interesado en el castellano, sino que también se ha interesado en saber mucho más del idioma propio de Catalunya, el catalán. La cuestión es que Gordon no quiere estar de paso por Barcelona y ha mostrado, sobradamente, las ganas de adaptarse al entorno blaugrana, pero también a quienes ya formaban parte del club antes de que él llegara desde Newcastle.