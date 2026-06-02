Gordon ya tiene dorsal con Inglaterra y sus compañeros bromean con su fichaje por el Barça

Anthony Gordon ha sido uno de los grandes protagonistas del entrenamiento de Inglaterra. El extremo ha participado en la sesión dirigida por Thomas Tuchel en West Palm Beach (Florida), donde el equipo aterrizó procedente del aeropuerto de Birmingham horas antes.

El exjugador del Newcastle United ha recibido incluso alguna broma de sus compañeros a raíz de su reciente vinculación con el Barça. Durante un ejercicio con balón, Dan Burn le soltó entre risas: “¡Eso es tan Barcelona!”.

Gordon también pudo comprobar las altas temperaturas que se encontrarán en Estados Unidos durante el torneo, con unos 32°C, en una sesión marcada por el ritmo suave tras el viaje. Allí coincidió con Marcus Rashford, que sigue perteneciendo al Manchester United y que terminó su cesión en el Barça.

El futuro de ambos extremos, de hecho, vuelve a cruzarse en clave Barça. El fichaje de Gordon deja a Rashford en una situación compleja, ya que Hansi Flick cuenta ahora con opciones como Raphinha y el propio Gordon para la banda izquierda.

A todo ello se suma la posibilidad de que Bernardo Silva también pueda incorporarse al conjunto azulgrana, lo que aumentaría todavía más la competencia en esa zona del campo.

De momento, tanto Gordon como Rashford ya conocen los dorsales que lucirán con Inglaterra en este Mundial: el 18 para Anthony y el 11 para Marcus. Ambos compiten por un puesto en el once titular de Inglaterra, al ser extremos izquierdos en su posición natural.

Gordon se incorporó tras unos días especialmente intensos después de firmar su primer contrato con el Barça. El inglés fue presentado oficialmente y sorprendió a todos con sus primeras palabras en castellano durante el acto. El propio jugador aseguró que siempre soñó con vestir la camiseta azulgrana y que, por ello, había empezado a familiarizarse con el idioma mucho antes de su llegada.