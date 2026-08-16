Gordon convence a Flick y se estrena como titular

Anthony Gordon apenas ha necesitado una semana para empezar a ganarse un sitio en el Barça. El extremo inglés se incorporó a los entrenamientos el pasado día 9, después de disfrutar de menos de tres semanas de vacaciones tras disputar con Inglaterra el Mundial y conquistar la tercera plaza frente a Francia en la final de consolación.

Siete días después, Hansi Flick ya tenía claro que no quería esperar más para verle en acción. Y tampoco esperó al descanso para darle la alternativa: Gordon fue titular en su primer partido como blaugrana. Un estreno que, además, llegó con el dorsal 17 a la espalda, el número que quedará huérfano tras la salida inminente de un Casadó que sigue en Barcelona pendiente de que se resuelva definitivamente su futuro lejos de la ciudad condal.

Debut como extremo

La alineación anunciada por el club invitaba a pensar en un escenario bastante diferente. Sobre el papel, Raphinha debía ocupar la banda izquierda, Adeyemi la derecha y Gordon podía aparecer como referencia ofensiva. Flick, sin embargo, tenía otros planes. El técnico alemán colocó al capitán por dentro y entregó la izquierda al recién llegado, su posición natural tanto en el Newcastle como con Inglaterra y desde la que puede explotar una de sus principales virtudes: la capacidad para recibir abierto, encarar y romper hacia dentro.

Y Gordon no tardó en demostrarlo. En el minuto 3 ya protagonizó su primera acción de peligro. Recibió en la izquierda, encaró a su marcador y llegó hasta la línea de fondo antes de poner un pase atrás que estuvo a centímetros de encontrar rematador entre Raphinha y Eric. Fue una primera declaración de intenciones. Gordon quería participar, pedir la pelota y acelerar cada vez que encontraba espacio.

La tendencia se repitió durante todo el primer tramo del encuentro. El inglés apareció constantemente desde la izquierda, aunque no se limitó a permanecer pegado a la cal. Recibía abierto para después quebrar hacia dentro, buscando el espacio entre lateral e interior y obligando a la defensa a tomar decisiones.

En el minuto 10 volvió a hacerlo. Otra internada, esta vez con un recorte hacia dentro que dejó sentado a Senaya, uno de los futbolistas que más sufrió la insistencia del inglés. Gordon terminó la acción con un disparo que se marchó por encima del larguero. Poco después volvió a aparecer para poner un centro buscando a Fermín, aunque el envío se quedó corto.

El Barça, en ese tramo, estaba claramente volcado sobre su nuevo extremo. No era casualidad. Gordon estaba siendo uno de los focos principales de generación ofensiva y cada recepción suya parecía llevar implícita la posibilidad de que sucediera algo.

Su actividad también quedó reflejada en el juego colectivo. Gordon cerró la primera mitad con 41 intervenciones, el doble que Raphinha en el centro del ataque para poner en contexto y, aunque su presencia fue especialmente intensa durante el primer cuarto de hora, no desapareció después. Siguió ofreciendo líneas de pase a Marc Bernal y Xavi Espart, los dos encargados de gobernar el centro del campo durante esta primera parte.

Más allá de los detalles propios de una pretemporada y de un estreno, la primera impresión fue positiva en sus primeros 45 minutos antes de dejar el terreno de juego por Hamza. Gordon llegó hace siete días, todavía con el Mundial muy reciente en las piernas, y Flick ya le concedió galones de titular a la espera de que Lamine Yamal recupere el tono y Deco resuelva la situación del '9'. Todavía queda mucho por ver, pero, de momento, Gordon no necesitó tiempo para empezar a hacerse notar.