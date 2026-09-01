Gordon compara LaLiga con la Premier: "El fútbol en España es diferente"

Anthony Gordon sigue descubriendo las particularidades del fútbol español. Después del partido contra el Rayo Vallecano, el extremo inglés del FC Barcelona analizó las diferencias que está encontrando entre LaLiga y la Premier League, una competición que conoce perfectamente tras su paso por el fútbol inglés.

Gordon no dudó en destacar la enorme exigencia física del campeonato británico. “No voy a negar que la Premier League es increíblemente intensa. El ritmo es implacable, hay batallas físicas por todas partes, saques de banda largos, saques de esquina y mucho contacto. Por eso muchos jugadores ingleses creen que es la mejor liga del mundo. Están acostumbrados a ese tipo de caos”, explicó.

Sin embargo, el futbolista azulgrana considera que en España existe otro tipo de dificultad. Gordon utilizó precisamente el encuentro contra el Rayo como ejemplo. “El fútbol en España es diferente. El Rayo se replegó y trató de hacer el partido difícil, algo que también ves en muchos equipos de mitad de tabla de la Premier League. La diferencia es que no nos limitamos a recurrir a balones largos o a depender de jugadas a balón parado”.

El inglés destacó especialmente la capacidad del Barça para encontrar soluciones desde el juego asociativo: “Movimos el balón, Pedri encontró espacios entre líneas, Lamine y los demás crearon superioridades numéricas y pacientemente los desarmamos con nuestro fútbol”.

Barcelona. 31.08.2026. Deportes. Raphinha y Olmo felicitando a Gordon tras su gol durante del partido de liga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

“Los espacios son más pequeños”

Gordon también incidió en una de las diferencias que más le han sorprendido desde su llegada. “En Inglaterra, a veces la intensidad puede tapar los errores. Puedes controlar mal el balón y aun así recuperarte ganando la siguiente batalla física. Aquí, un mal primer toque o una falta de concentración en tu posicionamiento puede castigarte inmediatamente”.

Para el extremo, LaLiga obliga además a pensar y ejecutar con mayor rapidez: “Los espacios son más pequeños, las decisiones tienen que ser más rápidas y todo debe ser más limpio”.

Gordon considera que ese contexto incluso puede potenciar una de sus principales virtudes, la velocidad. “Mi velocidad se vuelve aún más efectiva aquí porque el movimiento a mi alrededor crea oportunidades y espacios, en lugar de que todos simplemente corran hacia adelante en líneas rectas”.

Barcelona. 31.08.2026. Deportes. Gordon durante del partido de liga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Una reflexión sobre la Premier

El jugador quiso dejar claro que sus palabras no pretendían menospreciar al fútbol inglés, donde se formó y creció como futbolista. “Me encantó jugar en la Premier League y jugó un papel enorme en mi desarrollo. Pero el fútbol español exige un nivel diferente de inteligencia táctica y técnica”.

Incluso fue un paso más allá al analizar cómo se adaptarían determinados conjuntos ingleses al fútbol de LaLiga. “Algunos equipos de la Premier League tendrían dificultades para jugar este estilo de manera consistente porque tal vez no tengan la paciencia o la calidad en el mediocampo que se requiere”.

Barcelona. 31.08.2026. Deportes. Gordon durante del partido de liga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

“Eso no es faltarle el respeto, es simplemente lo que he notado en mis primeros partidos. Hay una inteligencia futbolística diferente aquí”, concluyó Gordon.