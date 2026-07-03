Los jugadores del Barça que avanzan hacia octavos de final del Mundial

Los primeros dieciseisavos de final de la historia de los mundiales ya son parte del pasado. Este sábado 4 de julio a las 19 horas arrancan los octavos, plagados de futbolistas del FC Barcelona. Hasta 14 azulgranas continúan en liza después de la fase de grupos y la primera ronda de eliminatorias, en las que solo han caído Ronald Araujo, que ni siquiera debutó, y Frenkie de Jong, que cayó contra Marruecos en penaltis tras disputar 110 minutos.

La Brasil de Raphinha jugará los octavos de final contra Noruega el domingo 5 de julio a las 22 horas tras derrotar por 2-1 a Japón en los últimos compases del partido. Aunque el extremo del Barça ya ha pisado el césped, su presencia contra los noruegos está descartada, después de sufrir una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha en el segundo encuentro ante Haití.

Jules Koundé, en el duelo entre Francia y Suecia / FIFA

Koundé se verá las caras contra Paraguay, que viene de eliminar a Alemania, este sábado 4 de julio a las 23 horas. El lateral azulgrana disputó 75 minutos en la cómoda victoria de la selección francesa contra Suecia (3-0), que la consolida como la favorita a alzarse con el título.

Por su parte, la Inglaterra de Gordon y Rashford visitará a la anfitriona México en el Estadio Azteca el lunes 6 de julio a las 2 horas, después de remontar a la República Democrática del Congo (2-1). El jugador propiedad del Manchester United, en su segunda titularidad consecutiva, dispuso de un par de ocasiones claras, pero estuvo impreciso en los metros finales.

Por ello, Tuchel decidió sustituirlo en el minuto 61 por Anthony Gordon. El flamante fichaje del Barça salió con el marcador en contra y revolucionó el partido con dos pases de gol a Harry Kane, uno con un centro medido desde la izquierda y el otro tras un gran pase de tacón en la frontal del área.

Dani Olmo, en una acción del partido contra Austria / EFE

La selección española, la más representada por futbolistas del Barça, se enfrentará a Portugal el lunes 6 de julio a las 21 horas. Cubarsí, Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal arrancaron de inicio en el duelo contra Austria, en el que los cuatro tuvieron un papel destacado en el triunfo de la 'Roja', pese a que no participaron en ninguno de los tres tantos. El central estuvo impecable un día más junto a Laporte; el canario realizó su mejor encuentro del Mundial tras una fase de grupos por debajo de su nivel; el egarense demostró que debe ser titular en la mediapunta del combinado nacional; y la estrella lo intentó sin descanso, aunque estuvo algo errático en la toma de decisiones.

Por su parte, Ferran Torres y Gavi salieron desde el banquillo. El de Foios entró en el minuto 71, mientras que el andaluz lo hizo en el 85' y actuó de nuevo como extremo derecho. Por otro lado, Joan Garcia y Eric continúan sin debutar. Enfrente estará la Portugal de Joao Cancelo, que se clasificó tras derrotar por 2-1 a Croacia. El lateral propiedad del Al-Hilal fue sustituido en el minuto 63, cuando su selección aún perdía 0-1.

Por último, la Egipto de Hamza Abdelkarim también tuvo que sufrir para meterse en octavos. Pero lo hizo y superó, en la tanda de penaltis (1-1, 2-4) su primera eliminatoria en la historia de los Mundiales. El delantero del filial, ya en propiedad del club blaugrana, entró en la prórroga, en el minuto 106' por Marmoush. Como los cuatro primeros lanzadores de Los Faraones acertaron en la tanda, no tuvo que chutar él ningún penalti.