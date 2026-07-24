Gonzalo Miró: "La oferta del Barça por Julián Álvarez es tronchante y lamentable"

La oferta del FC Barcelona por Julián Álvarez está cerca de caducar. Joan Laporta anunció que la propuesta tenía como fecha límite finales de julio, y no parece que el Atlético de Madrid la vaya a considerar. Miguel Ángel Gil Marín, CEO del club rojiblanco, ya confirmó que el argentino era intransferible y que permanecerá esta temporada en el conjunto madrileño, con el que tiene contrato hasta 2030 con una cláusula de 500 millones de euros.

El periodista Gonzalo Miró, reconocido aficionado colchonero, ha criticado duramente la postura del Barça en las negociaciones: "La oferta del FC Barcelona por Julián Álvarez me parece tronchante y ridícula. Es tan lamentable que el Atlético de Madrid se haya reído en la cara del Barcelona, que encima dice que tiene fecha de caducidad", expresa el tertuliano en declaraciones a 'El Partidazo de COPE'.

Asimismo, Miró reprocha al club catalán haber mentido al futbolista, que expresó públicamente su deseo de abandonar la disciplina rojiblanca mientras disputaba el Mundial con Argentina. "El jugador fue engañado. El FC Barcelona prometió hacer una oferta mucho más alta y mucho más seria que la que presentaron", apuntó el periodista.

Miró defiende la postura firme del Atlético de Madrid de no negociar por su mejor jugador, más aún con la marcha de Griezmann al fútbol estadounidense. "Si Apolo, el nuevo inversor, pretende hacer al equipo competitivo con los más grandes, lo que no puede hacer es coger y vender por una quinta parte de su cláusula de rescisión a su delantero estrella a un equipo rival", sentencia el tertuliano.

Ante las negativas del Atlético, el FC Barcelona ya se ha puesto manos a la obra para buscar una alternativa. Deco tiene en la recámara varios nueves de un perfil diferente al de la 'Araña', como Vlahovic, Joao Pedro, Eli Junior Kroupi o Darwin Núñez. Al recambio de Lewandowski, además, se le suma la posible marcha del héroe de España en el Mundial: Ferran Torres. El contrato del valenciano finaliza el próximo verano, y no está por la labor de prolongarlo.