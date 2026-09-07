Gonzalo Miró, sobre el inicio de temporada del Barça: "Le va a pasar factura en algún momento"

La victoria del Barça por 0-5 en Mestalla ha dejado una evidencia clara. El conjunto de Hansi Flick vuela en Liga. El arranque es inmejorable y las sensaciones de juego también. El Barça de Flick no solamente gana, sino que también juega muy bien al fútbol.

El mercado de fichajes ha servido para complementar la plantilla y aportar piezas nuevas al equipo, que de momento, están carburando bien. Gordon y Rodri, por ejemplo, partieron como titular ante el Valencia y están siendo importantes en este inicio liguero.

12 de 12 posibles y 17 goles, sin tener un '9' definido, aunque el Barça ha incorporado a Gabriel Jesús como alternativa. "Sigo pensando que, de hecho, no tener un 9, le va a pasar factura en algún momento de la temporada", decía Gonzalo Miró en 'El Partidazo de la COPE'.

El presentador considera que al Barça de Flick le sigue faltando un jugador referente, aunque de momento, Raphinha se está luciendo en liga, con seis goles.

El Barça se prepara para los grandes retos

En verano, Lewandowski y Ferran Torres dejaron el club y el fallo en el fichaje de Julián Álvarez obligó al club azulgrana a readaptarse.

"Yo creo que el Barcelona va a ganar la mayoría de los partidos, y es verdad que tiene mucha capacidad para hacer goles, pero cuando le lleguen los equipos grandes, me da la sensación...", decía Miró.

Noticias relacionadas

Paco González le ha señalado que el conjunto azulgrana ya logró competir y conseguir títulos utilizando la figura del falso 9, con Messi como principal exponente, aunque Gonzalo Miró ha insistido en que prescindir de un delantero centro natural limita las opciones del equipo en determinados escenarios.