Gonzalo Miró estalla contra el Barça: "No me voy a poner en los pies de los caballos públicamente"

Faltan pocos días para que LaLiga no permita fichar más a jugadores. El mercado pondrá el cerrojo y la 'novela' del fichaje de Julián, en principio, debería llegar a su fin. El Atlético sigue negando cualquier posibilidad de que Julián Álvarez pueda firmar por el Barça.

De hecho, la única rectificación que ha hecho el club colchonero tiene que ver con las declaraciones ya lejanas de Miguel Ángel Gil Marín, director general, cuando explicó que no iban a vender al futbolista. Sin embargo, se le olvidó decir que no iban a venderlo al Barça (y al Real Madrid) y que la oferta de cualquier otro club se estudiaría. Como se ha visto con el Arsenal.

Atlético y Julián se han puesto de acuerdo en que la mejor opción es una salida, pero no coinciden en el destino. El problema, por supuesto, no es para el Barça ni mucho menos para el Arsenal, sino para los colchoneros y su futbolista, que se encuentra en una seria encrucijada. Este jueves, el futbolista argentino tampoco se ha entrenado, manteniendo así la incertidumbre sobre su futuro.

"Han engañado a Julián"

Gonzalo Miró, tertuliano y presentador de televisión, comentó en la radio el caso del fichaje de Julián Álvarez. "Yo no sé que le promete el FC Barcelona al señor representante de Julián Álvarez que es el gran liante de toda esta operación", empezaba diciendo Gonzalo Miró en los micrófonos de la COPE, señalando directamente a Fernando Hidalgo.

"Yo soy Miguel Ángel Gil, y sé que durante las eliminatorias tu ya estás tocando a mi jugador cuando yo a mi jugador lo que le he dicho es que 'tú centrate hasta final de temporada' y luego ya en verano hablaremos. Y eso de 'ayudarte a salir', también tiene unas cuántas medias verdades y alguna mentira que se ha dicho", apuntaba.

Gonzalo miró considera que el Barça debía subir la oferta sobre el jugador, porque si no, 'dejaban tirado a Julián'. "Que yo te pueda ayudar a salir, no significa que el precio de venta lo ponga el jugador. ¿Pero esto qué es? "Porque si la oferta que vais a plantear (dirigiéndose en un hipotético caso al Barça), es una 'coña', que es ofrecer 100M en no se cuántos plazos, el Atlético de Madrid no va a aceptarlo, de ninguna de las maneras. Yo no me mojo, no me voy a poner en los pies de los caballos públicamente, en el disparadero, por eso dice Miguel Ángel Gil: 'A mí me han engañado'. La oferta del Barça jamás iba a ser aceptada, ni en este verano ni en 4 o 5 meses.

El caso de Neymar

El brasileño se marchó del conjunto azulgrana en 2017, dejando una herida profunda en el Camp Nou. El extremo izquierdo, que formó uno de los mejores tridentes de la historia del fútbol, junto a Leo Messi y Luis Suárez (la MSN), decidió dar un giro de rumbo a su carrera y marcharse al PSG, para liderar un proyecto que nunca terminó de tener éxito.

Sin embargo, salió a través de la cláusula de rescisión, que era de 222M de euros, un precio más asequible (y más para un PSG), no como los 500 del argentino.

FC BARCELONA- PSG8-3-2017FOTOGRAFIA: JOAN MONFORT. neymar da silva. barça. liga campeones 2016/2017 barça - paris saint germain psg. octavos vuelta. deportiva euforia 2016/2017 solo mordiendo escudo. camp nou / JOAN MONFORT / Enviados

"Lo que se ha puesto todo el entrono del Barça a trabajar, es que el Atlético de Madrid presuntamente es un club de maltratadores, que tiene a un jugador a disgusto en su club, a un precio del que jugador quiere. De hecho, es muy gracioso, y muy cínico, que el Barça haga esto cuando con Neymar se arremetieron a la cláusula de rescisión, añadía.

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"A Gil Marín, a las ganas, no los vas a ganar. Que Laporta lo tenga claro. El representante se ha equivocado de aquí a Pekín, porque el Barça ha dejado vendido a Julián, si tuviera las luces suficientes se daría cuenta", finalizaba en la COPE.