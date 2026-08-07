Gonzalo Miró no se corta y carga contra el Barça: "Charlie y la fábrica de hacer billetes"

El FC Barcelona sigue muy atento al mercado y Julián Álvarez y Rodri son dos de los futbolistas que más interés despiertan en el entorno azulgrana. El delantero del Atlético de Madrid y el centrocampista del Manchester City atraviesan situaciones muy diferentes, ya que mientras la llegada del argentino parece complicada por la postura del conjunto rojiblanco, el del madrileño sigue ganando fuerza.

Gonzalo Miró analizó la situación en 'El Partidazo de COPE' y se mostró muy sorprendido por la capacidad del Barça para seguir aspirando a este tipo de operaciones a pesar de los problemas económicos que ha atravesado la entidad durante los últimos años.

"Charlie y la fábrica de hacer billetes, más que la de chocolate, porque es sorprendente que tengan ese poderío económico para fichar teniendo en cuenta la situación de la que acaban de salir", declaró el comunicador.

Miró cree que Julián Álvarez seguirá vistiendo la camiseta del Atlético la próxima temporada, sobre todo porque no cree que el mercado ofrezca demasiadas alternativas para un futbolista de su nivel: "Yo insisto, yo creo que se va a quedar en el Atlético de Madrid porque no va a tener muchas más alternativas para salir. Quizá la Premier, pero tampoco veo muchos lugares en la Premier donde pudiera recaer".

Julián Álvarez, en una foto de archivo durante el Mundial 2026. / r

El colaborador señaló cuál es la única opción que podría abrir la puerta a un acuerdo: "Yo sigo insistiendo en que la posibilidad del Arsenal, de Gyökeres y algo de dinero a cambio de Julián es la única salida factible que veo, que ni siquiera sé si está encima de la mesa. Pero el resto yo creo que es Julián Álvarez, habiendo cometido un error al que le han precipitado entre sus representantes y los cantos de sirena del Barcelona".

El tertuliano recordó que el Atlético se ha mostrado muy firme desde el principio y destacó especialmente las declaraciones de Miguel Ángel Gil: "Cuando ha dejado algo tan claro públicamente, no es una filtración. Dando la cara y poniendo voz a sus palabras, diciendo que no va a vender a Julián Álvarez al Barcelona, me extrañaría muchísimo que se retractase y que se tragase lo que ha dicho. No conozco a ese Miguel Ángel Gil".

Otro de los argumentos de Miró tiene que ver con la entrada del fondo Apollo en el accionariado del club rojiblanco: "En la ecuación de Apollo, me parece absolutamente inviable que la primera decisión deportiva importante que tome una vez que entra en el accionariado del club, sea vender a Julián Álvarez a uno de sus rivales directos."

Julián Álvarez, con la camiseta del Atlético de Madrid / EFE

Gonzalo Miró insistió en la importancia que tiene el delantero argentino dentro del proyecto de Diego Simeone y aseguró que el Atlético tendría muy difícil encontrar un sustituto de un nivel similar.

"Creo que no hay manera de mejorar por el dinero que se puede permitir gastar el Atlético de Madrid incluso vendiendo a Julián Álvarez. Creo que no mejoras la plantilla con otro fichaje. Yo no lo veo. El mercado está como está. No sé qué delantero centro puedes fichar que mejore el rendimiento de Julián Álvarez".