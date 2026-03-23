Gonzalo Bernardos, sobre la convocatoria de Joan Garcia: "Para ser internacional, debes ser un gran jugador y tener otras cualidades"

Tardó pero lo hizo. Luis de la Fuente convocó a Joan Garcia con la selección española absoluta, aunque lo hizo con suspense, debido a que también llamó a los tres guardametas habituales: Unai Simón, David Rata y Álex Remiro. Además, el portero podría debutar en lo que fue su casa, el RCDE Stadium. Más morbo todavía.

En rueda de prensa, Luis de la Fuente explicó el motivo por el que citó a cuatro guardametas en la última convocatoria antes del Mundial: "Las costumbres están para cambiarlas. Era el momento oportuno, y lo que está claro es que a día de hoy, con todo lo que pueda pasar de aquí a junio, estos son los porteros susceptibles de ser convocados".

Antes viajar hasta Las Rozas, el portero del FC Barcelona mostró su alto nivel bajo palos ante el Rayo Vallecano, realizando una actuación que pocos guardametas pueden llevar a cabo.

El de Sallent salvó al conjunto culé del empate para así seguir con la ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, quien tampoco falló a su cita con la victoria ante el Atlético de Madrid, en un derbi madrileño que estuvo marcado por la polémica arbitral.

La gran semana de Joan Garcia está en el punto de mira y el economista Gonzalo Bernardos compartió un mensaje en X, antes conocido como Twitter, para dejar claro que "Joan Garcia es el mejor portero español".

Joan Garcia fue decisivo ante el Rayo Vallecano / EFE

También, el profesor de la Universidad de Barcelona remarcó que ya lo era cuando defendía la portería del Espanyol: "Tanto antes en el Espanyol como ahora en el FC Barcelona". Sin embargo, Luis de la Fuente jamás lo convocó, a pesar de ser el portero revelación de LaLiga.

El de Sallent hizo una temporada para enmarcar y Deco, director deportivo del Barça, no dudó en pagar su cláusula, valorada en 25 millones de euros. "¿Habría convocado a 4 porteros De la Fuente si estuviera en el Espanyol? Nunca", señaló.

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Por esta razón, Bernardos fue claro: "Para ser internacional, debes ser un gran jugador y tener otras cualidades. Algunas no son futbolísticas".