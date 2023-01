Gonçalo Guedes se le escapa al Barça

El delantero portugués deja el Wolverhampton y se marcha cedido al Benfica Se había convertido en una de las opciones para suplir en el Barça la salida de Memphis

Punto y final a una de las primeras opciones que contemplaba el Barça para reforzarse en el mercado invernal. El fichaje de Memphis por el Atlético de Madrid abre la puerta en las oficinas del Camp Nou para incorporar a un nuevo futbolista en la vertiente ofensiva. En las últimas horas había ganado peso la opción de Gonçalo Guedes, pero esta madruga se ha hecho oficial su cambio de club.

El hasta ahora jugador del Wolverhampton deja la Premier League para poner rumbo a su país natal y volver vestir la camiseta del Benfica. Lo hará como cedido hasta el próximo 30 de junio y sin opción de compra. Así pues, el futbolista regresa al club en el que se formó y llegó a disputar 68 partidos con el primer equipo entre 2014 y 2017.

“No sería una tragedia si no viene nadie en lugar de Memphis. Me pidió salir porque era una oportunidad para él”, confesó Xavi Hernández en rueda de prensa, tras vencer al Ceuta por 0-5 en los octavos de final de la Copa del Rey.

Restan once días para que la ventana de transferencias de invierno cierre y el Barça debe decidir si apuesta por alguien o no para suplir al neerlandés. Sobre la mesa, también está la opción de adecuar los contratos de Iñaki Peña, Balde, Araujo y Gavi -posiblemente no todos- con el 'fair play' generado con la salida del delantero.