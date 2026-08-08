Unai Gómez: "Joan Garcia es un portero increíble, pero Unai Simón es el mejor"

Unai Gómez (Bermeo, 2003) ha tomado una de las decisiones más importantes de su carrera deportiva este verano: abandonar el club de su vida, el Athletic, para emprender su primera aventura fuera de España en el Udinese. Con motivo del triangular de pretemporada entre los italianos, el FC Barcelona y el Nottingham Forest, hablamos en exclusiva para SPORT con el centrocampista vizcaíno.

¿Por qué decides salir del Athletic Club?

Es una decisión muy dura, que llevo pensando bastante tiempo. No ha sido una cosa rápida; ya me venía dando vueltas en la cabeza. Cuando recibo la oferta de Udinese, me proponen el proyecto y lo que quieren hacer conmigo; me gusta.

¿Qué objetivos, individuales y colectivos, te marcas en esta nueva etapa?

Adaptarme lo mejor y más rápido posible, para poder competir y dar el nivel que creo que puedo dar. No me pongo ningún objetivo, hacerlo bien y ya veremos después. A nivel grupal, el año pasado hicieron una temporada muy buena, de 50 puntos. Nos gustaría igualarlo o superarlo.

Unai Gómez, en su presentación con el Udinese / @udinesecalcio

Has ganado la Copa, has jugado la Champions, también has marcado con el primer equipo. ¿Te quedaba algún objetivo pendiente con el Athletic?

Si me dices todo lo que he vivido hace 15 años, te lo firmo rapidísimo. He ganado la Copa del Rey, que para mí es el mejor momento de mi vida. He jugado la Champions, la Europa League y he llegado a unas semifinales. Quizá la espina que me queda son esas 'semis' contra el Manchester United, poder pasar a la final y jugarla en Bilbao. Es algo que nos dolió mucho, pero estoy superorgulloso de todo el camino que he tenido en el Athletic.

¿Qué faltó para que te consolidaras?

Siento que me estanqué y no avanzaba. Toda la responsabilidad es mía. Si yo hubiese jugado a más nivel, seguramente estaría allí. Pero son momentos, son decisiones que hay que tomar.

¿No podías dar más de ti?

No, no tenía una posición fija. Iba cambiando mucho de demarcación y tampoco destacaba en ninguna. A ser sincero, no la rompí en una posición. Sentía que el año anterior y este mi nivel no había mejorado y yo pensaba que podía hacerlo.

"En el Athletic me estanqué y no avanzaba. Toda la responsabilidad es mía. Si yo hubiese jugado a más nivel, seguramente estaría allí" Unai Gómez — Jugador del Udinese

Normalmente, jugar en varias posiciones, ser polivalente, es un factor positivo. ¿En tu caso es al contrario?

Es positivo. Pero si estás cambiando todos los fines de semana de posición, a veces no puedes mejorar en ninguna de ellas. No quiero que se entienda como que estoy diciendo que la culpa es de fuera. La responsabilidad es mía.

¿Cómo se convive con la presión el día de una final de Copa después de tantos años sin ganarla?

La presión que sentía yo, que era mi primera temporada y mi primera final, era muy diferente a la que sentían nuestros capitanes, que venían de perder unas cuantas. Veía al equipo tranquilo, confiado en que, si hacíamos lo que estaba en nuestras manos, iba a ser un día bonito, aunque había muchos nervios. En la tanda de penaltis se te pasa todo por la cabeza. Lo importante es que salió bien. Mi familia me decía que tras el partido no pudieron casi ni celebrar, porque estaban agotados del alivio que habían sentido después de tanta presión.

¿Es el mejor momento de tu carrera?

Para mí, ganar un título con el Atleti Club es lo más grande que hay por lo que siento hacia el club y porque llevo toda la vida ahí. Soy un aficionado más; es algo que he soñado toda mi vida. El máximo sueño que tenía lo he cumplido ya.

Unai Gómez formó parte de la plantilla del Athletic Club campeona de la Copa del Rey / @unaaii20

Debutaste de la mano de Ernesto Valverde. ¿Qué relación tienes con él?

Muy buena. El míster me ha ayudado siempre en todo, ha confiado en mí. Es un entrenador que llevaba al equipo perfecto; hemos pasado muy buenos años con él y superagradecido. Analiza muy bien a los rivales para saber cómo cambiar la presión. Antes de los partidos, hablábamos mucho de la presión y cómo cambiaba según qué rival teníamos. Transmite mucha tranquilidad y es un entrenador top.

¿El ciclo estaba acabado?

No creo que el ciclo se haya acabado. Si miras la plantilla que hay este año, siguen muchísimos. Hay muchos jugadores jóvenes que van a ser importantes en el Athletic o ya lo son. Hay años buenos y años complicados como el anterior, que se nos junta todo: Champions, empezamos a no puntuar tanto en Liga, no somos tan fuertes en casa, se nos lesionan jugadores importantes... Es un cúmulo un poco de todo.

¿Entiendes que se ponga en duda a Unai Simón en la selección?

Lo veo normal, porque Joan García ha hecho un temporadón y es un portero increíble, al igual que David Raya y Unai Simón. Pero ahí están los datos con Unai: un gol encajado y jugadas superimportantes. Para mí, es el mejor.

"Si estás cambiando todos los fines de semana de posición, a veces no puedes mejorar en ninguna de ellas. No quiero que se entienda como que estoy diciendo que la culpa es de fuera. La responsabilidad es mía" Unai Gómez — Jugador del Udinese

Tienes una gran relación con Nico Williams. ¿Cómo ha vivido este año tan difícil?

Ha sido un año superduro para él. He visto que estaba jodido, porque quería ayudar al equipo, quería jugar. De hecho, jugaba muchas veces con dolor y se notaba. Pero llega el Mundial y demuestra otra vez que es un jugador decisivo. Ojalá este año le dé muchas alegrías al Athletic.

El verano pasado hubo muchos rumores que lo acercaban al Barça.

Lo importante es que decidió quedarse en el Athletic, tiene un contrato hasta 2035, es el club que ama y nosotros estamos encantados de tenerle.

¿Se respira emoción en Udine con la visita del Barça?

Sí, aunque no estén los mundialistas, el Barça tiene un equipazo siempre; nos ha hecho sufrir mucho. La ciudad y el entorno están contentos con que se celebre el partido aquí; hay mucha ilusión.

Has jugado varios partidos contra el FC Barcelona. ¿Hay algún futbolista que te haya llamado la atención?

Lamine, obviamente. Pero mi favorito, el que más me gusta cómo juega, es Pedri. Además, lo he sufrido en el mediocampo. A veces, no me podía acercar a él cuando conducía; siempre lo tenía a un metro.

Mi jugador favorito del Barça, el que más me gusta como juega, es Pedri. Además, lo he sufrido en el mediocampo. A veces, no me podía acercar a él cuando conducía, siempre lo tenía a un metro" Unai Gómez — Jugador del Udinese

¿Guardas un recuerdo especial de alguno de los partidos contra el Barça?

La victoria en San Mamés en los cuartos de final de la Copa del Rey que ganamos. Fue un partidazo, un ambiente increíble. Recuerdo ya que en esa Copa veníamos bien y nada más empezar el partido ya se veía que San Mamés estaba encendido y nosotros también. Fue un partidazo por las dos partes. Un recuerdo que se me quedará para toda la vida.

Has coincidido con Fermín en la sub-21. ¿Cómo se puede recuperar mentalmente de una lesión así?

Es un jugador que me gusta, que siempre está pensando en la portería, de clase mundial. A ver si no nos hace mucho daño en el partido de este sábado. Ningún jugador quiere tener una lesión, pero con la calidad que tiene, seguro que lo saca adelante.