Golpe encima de la mesa de Flick: quiere seguir trabajando con Deco en el Barça

El entrenador del Barça, Hansi Flick, lanzó un claro guiño al director deportivo, Deco, y también al presidente, Joan Laporta, con vistas a las próximas elecciones para dirigir el Barça. Flick se mojó por Deco horas después de que el precandidato Víctor Font asegurara que si salía elegido, no iba a ser su director deportivo: "Estamos trabajando muy bien con Deco. Nos entendemos y estoy contento con esta situación porque creo que tenemos confianza y creemos el uno en el otro", sentenció.

Flick fue más allá y aseguró que nunca antes en el mundo del fútbol había encontrado un espacio de trabajo tan bueno para poder desarrollar un proyecto deportivo: "Buscamos los mimso jugadores y tenemos la misma filosofía de trabajo. Tenemos muy claro lo que hacemos y lo que se debe hacer en el futuro. No había tenido nunca esto y lo valoro muchísimo porque estoy feliz de poder trabajar así en este club".

El entrenador no quiso valorar el tema electoral de futuro y no fue más allá con el destino de Deco, pero dejó clarísimo que su intención es seguir con este tándem que tan buenos resultados deportivos ha reportado al Barça. Deco seguirá trabajando y planificando durante el periodo electoral, pero no tomarán decisiones definitivas hasta que se conozca el nombre del nuevo presidente. Si Laporta gana, Deco seguirá y ejecutará las decisiones que se han ido tomando en las últimas semanas.

Flick ha dejado muy claro que quiere continuidad en el club y que tiene claro a quien votará. Llegó de la mano de Joan Laporta y le gustaría que siguiera, pero públicamente se mantiene neutral como técnico blaugrana. Con un año más de contrato por delante, lo más probable es que Flick acabe prolongando su vinculación hasta el 2028 en el caso de que Laporta salga reelegido. La voluntad del alemán es retirarse en el Barça.