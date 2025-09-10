Golpe en la mesa de Christensen

Con la inesperada salida de Iñigo Martínez solo hay un central indiscutible en la línea defensiva del Barça, Pau Cubarsí. En cambio, parece que Hansi Flick aún no se ha decidido entre Eric Garcia, Ronald Araújo y Christensen para acompañarlo, por lo que los tres tienen que demostrar que pueden ser titulares en los partidos importantes. Precisamente, el danés fue vital en la victoria de su selección contra Grecia (0-3).

El curso pasado fue un calvario para Christensen, puesto que estuvo más de ocho meses de baja por culpa de unos problemas en el tendón de Aquiles primero y de una lesión en el sóleo de la pierna derecha, de la que recayó. Este hecho hizo que solo pudiera participar en seis encuentros y que, además, no se sintiera seguro en el tramo final de la temporada.

Ahora, no obstante, parece que las cosas han cambiado y el central ha empezado la nueva campaña con el objetivo de ponerle difícil las cosas a Flick. En el segundo partido clasificatorio para el Mundial 2026, Andreas anotó un gol muy importante contra la Selección Griega. Condujo el balón desde los tres cuartos del campo y llegó a la frontal, donde, con su pierna derecha, la puso al palo largo lejos del alcance del meta.

Esta versión goleadora de Christensen ya la vimos en el amistoso de la Gira Asiática contra el FC Seoul, donde en el minuto 62 de encuentro anotó un tanto parecido, uniéndose de esta forma a la fiesta azulgrana en la que se convirtió ese enfrentamiento.

Una temporada para demostrar

Con una sola posición sin dueño en la defensa, Christensen tiene la oportunidad perfecta para adueñarse de ella. Sobre todo teniendo en cuenta que Eric Garcia parece que irá transitando entre el puesto de central y el del lateral derecho para dar descanso a Jules Koundé.

De momento, el danés ya salió como titular en el último partido de Liga, en el empate a uno contra el Rayo Vallecano, donde, aunque no fue un partido brillante por parte de ninguno de los azulgranas, le sirvió para seguir cogiendo confianza para afrontar una temporada que será muy larga.

Asimismo, contra el Mallorca en la primera jornada no jugó ni un minuto, aunque en la remontada ante el Levante salió en la segunda mitad substituyendo a Ronald Araújo, con quien también se medirá para hacerse con la titularidad.