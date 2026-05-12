¡Golpe a Bardghji!: Se queda fuera del Mundial

Roony Bardghji se lleva la gran decepción de la temporada. El seleccionador sueco, Graham Potter, no le ha incluido en la lista de 55 futbolistas para ir al Mundial, por lo que el extremo blaugrana no acudirá a la cita de forma sorprendente. Bardghji sí fue convocado para los partidos de la repesca, aunque acabó saliendo de la convocatoria y ahora no le han tenido en cuenta tras sus suplencias continuadas en el club blaugrana. En la pre-lista también hay ausencias destacadas como el atacante del Celta Williot o el centrocampista del Tottenham Kulusevski.

La pre-lista de Suecia ha sorprendido por la inclusión de varios jugadores que no están destacando a nivel internacional y ha generado polémica entre algunos exfutbolistas que consideraban que futbolistas como Bardghji deberían haber ido ya que tienen potencial suficiente y son considerados futbolistas diferenciales. El extremo blaugrana ya se llevó una decepción durante la repesca y aprovechó su presencia con Suecia para explicar su frustración por su situación en el equipo blaugrana, dónde creía que iba a tener más minutos.

Bardghji podría pedir salir del club este verano para jugar más y poder seguir con su progersión y tiene claro que en otro proyecto tendría más opciones para ir a la selección sueca. El entorno del jugador se reunirá con el Barça para encontrar la mejor solución, pero el club blaugrana no quiere desprenderse de él a través de un traspaso ya que le consideran un futbolista con mucho potencial.

El extremo ya sabía que llegaba al Barça para ser un complemento de plantilla en su primer año y que iba a ser complicado que jugara mucho ya que comparte posición con Lamine Yamal. Pero la verdad es que a partir de enero se ha quedado prácticamente sin jugar.