¿Cuántos goles se puede permitir encajar Joan Garcia para mantener el Zamora?

El Barça aún tiene alicientes en esta última jornada de Liga unificada del sábado a las 21.00 h. Uno de los objetivos es que Joan Garcia pueda mantener el premio Zamora al portero menos goleado de la Liga en el duelo frente al Valencia en Mestalla.

Hansi Flick aseguró al término del partido ante el Alavés que el de Sallent disputaría los dos últimos encuentros de Liga después de que Tek actuara en Mendizorroza. Esta decisión le penalizó ligeramente ante el Betis por el gol recibido de penalti de Isco, mientras que Courtois mantuvo su portería a cero en el Sánchez Pizjuán.

Joan Garcia, en el calentamiento previo al partido ante el Alavés en Mendizorroza / AFP7 vía Europa Press

Actualmente, Joan Garcia es el Zamora con 21 goles en 30 partidos, lo que significa una media de 0,70 goles por encuentro, mientras que Courtois lleva 26 goles en 31, con promedio de 0,81 tantos por partido.

La diferencia es significativa. Cabe recordar que las regalas del trofeo Zamora, que entrega el diario Marca, estipulan que un portero debe haber disputado un mínimo de 28 encuentro contabilizando 60 minutos. Un requisito que cumplen los porteros de Barça y Madrid, pese a sus lesiones a la largo de la temporada.

El límite

Joan Garcia puede permitirse el lujo de encajar cuatro dianas ante el Valencia, aunque Courtois salga imbatido frente al Athletic Club en el Bernabéu, para mantener el Zamora. Su media sería de 0,8064 goles por partido, por la de 0,8125 del madridista. Sería por los pelos, pero mantendría la distinción. Courtois sí que lo superaría con un quinto gol del Valencia y el belga no recibiera frente al Atheltic.

Courtois es el único rival que tiene Joan Garcia por el Zamora / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Barça jugará con muchas rotaciones en Mestalla y, en caso de debacle, Hansi Flick siempre puede sustituir a Joan Garcia a partir del minuto 60 en caso de que el partido se vuelva loco y haya una lluvia de goles. El Valencia afinó la puntería ante la Real Sociedad en la última jornada cuando ganó por 3-4, por lo que los de Flick no pueden confiarse. Los che tienen aún opciones de clasificarse para la Conference League.

También hay que tener en cuenta que el Madrid y Athletic Club no se juegan nada. El partido entra dentro de la jornada unificada porque el Athletic puede influir en caso de empates en las posiciones de Conference, aunque los bilbaínos no pueden optar a un puesto europeo.

En cualquier caso, Joan Garcia no tiene en la cabeza todas estas cábalas y su único objetivo es cuajar otro buen partido para el día siguiente estar en la lista de Luis de la Fuente que disputará el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.