Sin goles, el paraíso no existe

Tanto se ha obsesionado el Barça con las estadísticas goleadoras de su delantero centro que se ha olvidado de que el resto no solo pueden marcar, sino que están obligados a ello. La responsabilidad del gol, en un equipo cuya apuesta futbolística se basa en atacar desde todos los frentes, no puede recaer única y exclusivamente en un futbolista, por muy bueno que sea. Por mucho que lleve el ‘9’ a la espalda, sea el actual Pichichi y responda al nombre de Lewandowski.

Lo ocurrido en Valencia no es nuevo, pero el partido de Mestalla, seguramente, escenificó como ningún otro uno de los grandes problemas del Barça esta temporada: el equipo jugó bien, disfrutó incluso durante muchos tramos, se mostró agresivo y exhibió determinación, mucho más en la segunda mitad que en la primera, pero compitiendo siempre. En definitiva, el Barça fue mejor que el Valencia, pero no fue capaz de convertir esa superioridad en goles. Y sin goles no hay paraíso, ‘no gol, no party’.

Jugar bien no basta

El gol es cosa de todos y solo asumiendo esta premisa el Barça será capaz de ganar con regularidad. Tanto se ha preocupado el equipo por los números de Lewandowski que futbolistas como Ferran Torres, Raphinha, Pedri, Gündogan o Joao Félix han acabado descuidando su faceta realizadora. O suman todos o todos pierden. “Somos unos de los peores equipos de Europa en efectividad”, dijo Xavi al acabar el partido. Los datos le dan la razón al técnico: según los registros de ‘Sofascore’, el Barça es el equipo que más ocasiones claras falla, un total de 44, de las cinco grandes ligas europeas y solo es capaz de convertir en gol un 31% de sus oportunidades, lo que supone estar en la posición número 76 de este ránquing. No hace falta decir mucho más y es fácil concluir que el Barça tiene un problema.

Lewandowski, durante el Valencia - Barça / Javi Ferrándiz

Xavi, desesperado

Por mucho que Xavi se efuerce en encontrar soluciones al juego del equipo, cuya mejoría es evidente y notable, de nada servirá si el máximo goleador solo suma nueve goles (Lewandowski) y el segundo es Ferran Torres, suplente habitual, con seis, los mismos que Joao Félix. Pero es que inmediatamente después aparece Cancelo, defensa, con tres. Con dos están Gündogan, Fermín López, Raphinha, Gavi y... ¡Marc Guiu! Son números impropios de un club que necesita como el agua sumar gol a la plantilla. La llegada de Vitor Roque en enero puede servir de ayuda, pero se hace difícil pensar que el brasileño solucionará solo los problemas en ataque del conjunto de Xavi. Deco tiene deberes y entre las tareas más urgentes está la de sumar gol a un equipo sin pegada.