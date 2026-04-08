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Todos los goles del Barcelona - Atlético de Madrid en la Champions League
Sigue en SPORT.es el Barça-Atlético de la ida de los cuartos de final de la Champions
El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou en un duelo de la ida de los cuartos de final de la Champions League que se presenta apasionante. En la previa del encuentro, el protagonismo también ha recaído en Fermín López, que ha saltado al césped con una tirita tras sufrir una brecha en la cabeza durante el entrenamiento de activación de esta mañana.
Hansi Flick, pese a este contratiempo y a las ausencias ya conocidas, mantenía varias alternativas en su convocatoria para confeccionar un once de garantías. Finalmente, el técnico ha optado por dejar a Fermín en el banquillo, dando entrada en su lugar a Dani Olmo.
Julián Álvarez abre el marcador con un gol de falta
El delantero argentino marcó el 0-1 con un disparo de falta que tocó en Lewandowski y le complicó a Joan Garcia que se estiró pero no llegó. La jugada llegó precedida por la expulsión de Cubarsí, que al cruzarse con Iuliano en carrera, siendo el último hombre, el colegiado interpretó como roja.
Sorloth encarrila la eliminatoria
Ruggeri centra y el noruego marca. Koundé no aprieta al lateral, que centra cómodamente, y Sorloth remata de primeras superando, primero, a Gerard Martín y después a Joan Garcia.
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