Todos los goles del Atlético de Madrid - Barça en la Champions League

El Barça se quedó muy cerca de lograr una remontada épica, pero el empuje de los de Flick, especialmente en la primera parte, no fue suficiente para superar al Atlético de Simeone.

El partido empezó de manera inmejorable para el Barça, cuando Lamine Yamal adelantó a los de Hansi Flick tras aprovechar un claro error de Lenglet en salida. La presión del '10' culé provocó el fallo y después Ferran le cedió en bandeja el mano a mano ante Musso.

En el minuto 24, sería precisamente Ferran el que igualaría la eliminatoria. El delantero del Barça se desmarcó con habilidad para recibir el pase de Dani Olmo y poner el segundo en el marcador definiendo con pierna izquierda, en una acción que volvió a dejar señalado a Lenglet.

Los locales parecían venirse abajo, pero en un contraataque volvieron a ponerse por delante en la eliminatoria, en una jugada conducida por Marcos Llorente que Ademola Lookman definió a placer en el segundo palo sin que Joan Garcia pudiera hacer nada para evitarlo. El tanto terminó siendo decisivo para certificar el pase a las semifinales del Atlético de Madrid.