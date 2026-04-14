Champions League
Todos los goles del Atlético de Madrid - Barça en la Champions League
Vea en SPORT.es todos los goles del Atlético de Madrid - Barcelona de la vuelta de los cuartos de final de la Champions
El Barça se quedó muy cerca de lograr una remontada épica, pero el empuje de los de Flick, especialmente en la primera parte, no fue suficiente para superar al Atlético de Simeone.
El partido empezó de manera inmejorable para el Barça, cuando Lamine Yamal adelantó a los de Hansi Flick tras aprovechar un claro error de Lenglet en salida. La presión del '10' culé provocó el fallo y después Ferran le cedió en bandeja el mano a mano ante Musso.
En el minuto 24, sería precisamente Ferran el que igualaría la eliminatoria. El delantero del Barça se desmarcó con habilidad para recibir el pase de Dani Olmo y poner el segundo en el marcador definiendo con pierna izquierda, en una acción que volvió a dejar señalado a Lenglet.
Los locales parecían venirse abajo, pero en un contraataque volvieron a ponerse por delante en la eliminatoria, en una jugada conducida por Marcos Llorente que Ademola Lookman definió a placer en el segundo palo sin que Joan Garcia pudiera hacer nada para evitarlo. El tanto terminó siendo decisivo para certificar el pase a las semifinales del Atlético de Madrid.
- Santi Cañizares alucina con los futbolistas del Barça: 'No son capaces de decirles nada
- Flick denuncia las primeras artimañas de Simeone ante el delegado de la UEFA
- Haruna Babangida, la joya que volvía locos a los veteranos del Barça y no llegó al primer equipo: “Con 15 años era el mejor del mundo”
- La UEFA medirá el césped del Metropolitano: la altura máxima será de 26mm
- Maldini sentencia el Atlético-Barça y señala a un titular clave: 'Tiene que jugar sí o sí
- La convocatoria de Flick antes de viajar a Madrid para el Atlético-Barça de la Champions
- Lamine Yamal reta a Simeone antes del Atlético - Barça de Champions: 'A ver si el Cholo me hace un favor...
- Juan Carlos Ferrero, extrenador de Carlos Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas