Todos los goles del Alavés-Barcelona en La Liga EASports

Tras conquistar su tercera liga en los últimos cuatro años y celebrarlo en una gran rúa, el Barça se ha presentado en Vitoria con un once plagado de jugadores suplentes y con el debut de Álvaro Cortés. Jugadores como Tek, Casadó o Roony están disfrutando de una oportunidad en Mendizorroza para reivindicarse.

El Alavés se ha avanzado en el marcador en la última jugada del primer tiempo. Gol de Ibrahim Diabaté tras imponerse en el duelo a Marc Bernal. El despeje irregular de Rashford lo cabecea Antonio Blanco en el interior del área y fusila Diabaté ante los centrales. Poco podía hacer el portero Szczesny.Los de Quique Sánchez Flores anotan un gol que puede ser clave en la lucha por la permanencia.