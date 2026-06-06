FC BARCELONA
Goleada del Barça Legends ante el Liverpool con Deco en el equipo
Andrés Iniesta ha sido la gran estrella de un partido en el que han debutado Sergio Busquets, Jordi Alba y Javier Mascherano
Goleada del Barça Legends que entrena Albert Ferrer en su último partido de la temporada. Contundente 8-3 ante los veteranos del Liverpool en el partido jugado en el Seoul World Cup Stadium.
El resultado es todo un récord, pues el equipo azulgrana nunca había marcado más de seis goles en sus anteriores encuentros. Andrés Iniesta, autor de un gol y cuatro asistencias, ha sido el gran protagonista de un partido en el que han debutado Sergio Busquets, Jordi Alba y Javier Mascherano y en el que han participado Deco y Bojan, cabezas visibles de la dirección deportiva del FC Barcelona. El encuentro también ha dejado una imagen curiosa, pues han compartido equipo por primera vez padre e hijo: Carles y Sergio Busquets.
El partido se ha jugado ante 36.944 espectadores y el equipo de Ferrer ha salido con la siguiente alineación: Carles Busquets; Eric Abidal, Carles Puyol, Javier Mascherano, Jordi Alba; Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Aleix Vidal; Ricardo Quaresma, Patrick Kluivert i Rivaldo. También han jugado: Angoy, Deco, Nolito, Bojan, Tello, Mendieta y Marc Valiente.
El Liverpool, por su parte, ha contado con futbolistas de la categoría de: Dudek, Hyypia, Riise, Gerrard, Luis García Abel Xavier, Kuyt, Ryan Babel, Berger, Smicer o Westerveld. Además de Iniesta, los otros goleadores del Barça han sido: Nolito -3-, Tello -2-, Kluivert y Rivaldo.
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