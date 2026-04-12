Una goleada del Barça al Espanyol para creer en la remontada contra el Atlético

Hay alineaciones que mandan mensajes. Y la de Hansi Flick contra el RCD Espanyol fue una de ellas. Tarde apacible en el Spotify Camp Nou, un rival en horas bajas, el pinchazo del Real Madrid ante el Girona... El Barça lo tenía todo a favor para ganar media Liga, pero debía merecérselo sobre el terreno de juego y su entrenador no lo podía tener más claro.

No reservó prácticamente a nadie el míster culé de cara a la 'final' continental contra el Atlético. Futbolistas estructurales como Lamine Yamal, Pedri o Joan Garcia fueron titulares en un once con seis canteranos y dos futbolistas que pasaron por el filial. Porque los derbis se juegan (y se ganan) desde el corazón. No fue la actuación más completa del Barça, pero sí una de las más contundentes. Los blaugrana acabaron goleando en un partido de menos brillo del que reflejó el 4-1 final. A nueve del Madrid a falta de siete jornadas.

Dos 'fichajes' de lujo

Dos 'mordiscos' de Ferran Torres asistidos por un Lamine Yamal antológico iniciaron el camino del triunfo. El valenciano pasaba por una mala racha pero se reconcilió con el gol en un momento clave de la temporada y reivindicó su importancia en el proyecto de Flick. Ya son 18 dianas en lo que llevamos de curso... y eso que no 'mojaba' desde finales de enero.

El Espanyol vendió cara su piel y no el Barça no pudo sentenciar el encuentro hasta los últimos compases, pero el triunfo no se escapó. Tras los goles de Lamine y Rashford que sentenciaron el derbi, el Spotify Camp Nou, lleno a rebosar, estalló de júbilo. También lo hicieron Fermín y Gavi, ya sustituidos, que salieron 'disparados' del banquillo. Mención especial para la buena hora de juego que disputó el segundo en su primera titularidad de la campaña. Extraordinaria noticia.

Operación remontada

"Sí, se puede", cantaron en varias ocasiones los seguidores del Barça que llenaron el Estadi. No se esperaron ni a que el colegiado Hernández Hernández señalara el final del encuentro. El gran legado de Hansi Flick, mucho más allá de cualquier título, siempre será el hecho de haber construido un equipo con el que el barcelonismo se siente tan identificado. Y esto lo ha conseguido no solo por lo que ha ganado, sino por cómo ha perdido las pocas veces que lo ha hecho.

No será fácil levantar el 0-2 contra el Atlético en el Metropolitano para volver a estar entre los cuatro aspirantes finales a la Champions, pero este equipo merece confianza ciega. El Barça ya piensa (y cree) en la remontada.

Récord de asistencia desde el regreso a casa

Se habían agotado todas las entradas y las expectativas se confirmaron: 60.736 espectadores acudieron al Spotify Camp Nou para presenciar el derbi contra el Espanyol en la que fue la mejor asistencia al estadio desde su reapertura. Se superaron los 60.067 aficionados que vieron en directo el clásico de Champions femenina el pasado 2 de abril.