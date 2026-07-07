Golazo y ‘Man of the Match’: el azulgrana Lovro Chelfi se reivindica con Croacia

Los jugadores de La Masía siguen aprovechando el verano para exhibirse con sus respectivas selecciones. Repartidos por distintos torneos internacionales, varios canteranos azulgranas están dejando muy buenas sensaciones y uno de los nombres propios de estos últimos días ha sido el del croata Lovro Chelfi.

El centrocampista fue elegido ‘Man of the Match’ después de firmar un auténtico golazo en la contundente victoria de Croacia ante Serbia (0-3) en el Europeo Sub-19. Una actuación muy completa que volvió a demostrar el talento del futbolista cada vez que se pone la camiseta de su selección, donde está teniendo un papel muy destacado.

Chelfi llegó al Barça el pasado verano por un coste prácticamente irrisorio, considerado una apuesta de futuro del club. Sin embargo, su primera temporada no ha terminado de salir como esperaba. Integrado en el Juvenil A, no ha disfrutado de todos los minutos que le habría gustado y su protagonismo ha sido menor del esperado. Aun así, cada convocatoria con Croacia está sirviéndole para reivindicarse y demostrar el potencial que le llevó hasta la cantera azulgrana.

Futuro abierto

Mientras tanto, el futuro del centrocampista sigue abierto. El futbolista y el Barça ya han mantenido varias conversaciones sobre cuál puede ser el siguiente paso, aunque por ahora no hay ninguna decisión tomada. Chelfi está completamente centrado en el Europeo y será una vez finalice el torneo cuando ambas partes vuelvan a valorar la situación. Su continuidad en el club está lejos de estar garantizada y no puede descartarse una salida si aparece una opción que convenza a todas las partes.

El próximo compromiso tendrá además un aliciente especial. Croacia se enfrentará a España en un duelo que reunirá a varios futbolistas con pasado y presente azulgrana. En el combinado español estará Xavi Espart, también jugador del Barça, por lo que el encuentro tendrá un marcado sabor culé. Será una nueva oportunidad para que Chelfi siga confirmando el gran momento que atraviesa con su selección y continúe llamando la atención con actuaciones como la que le permitió llevarse el reconocimiento al mejor jugador del partido frente a Serbia.