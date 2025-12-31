El gol, una tarea coral en el Barça

Con el fin de año, toca echar la mirada atrás para realizar la primera valoración de la temporada, la segunda de Hansi Flick al cargo del equipo. El reto del FC Barcelona era mayúsculo: después de haber ganado Liga, Copa, Supercopa y haber alcanzado las semifinales de la Champions League; tocaba demostrar que no era flor de un curso. Ya dicen que lo difícil es mantenerse, no llegar únicamente a la cima.

En estas líneas, vamos a desglosar de qué manera se han repartido los goleadores del equipo durante este primer tramo de la campaña. Hasta que el calendario pase página y dé comienzo el 2026, el FC Barcelona ha disputado 25 encuentros: 18 de Liga, seis de Champions League y uno de Copa. El balance goleador es de 65 goles anotados y 31 tantos encajados.

Unas cifras más que notables, teniendo en cuenta la larga lista de lesionados que ha pasado por le enfermería culer en este primer tramo de año, algunas de ellas tan importantes y de larga duración como las de Joan Garcia, Pedri, Lamine Yamal o Raphinha; sin olvidar a Fermín, Olmo, Lewandowski o Ferran Torres.

2025/26: Los goleadores del Barça hasta fin de año Ferran Torres: 13 Lamine Yamal: 9 Lewandowski: 8 Rashford: 7 Fermín: 7 Raphinha: 7 Dani Olmo: 4 Koundé: 3 Pedri: 2 Araujo: 2 Eric Garcia: 1 Bardghji: 1 Christensen: 1

Por ello, el FC Barcelona cierra esta primera fase de la temporada con hasta 13 goleadores distintos. Restan por sumarse a la fiesta goleadora nombres como los de Balde, Cubarsí, Gavi, Casadó, Gerard Martín, De Jong y Marc Bernal; además de los canteranos en dinámica del primer equipo, como Dro o Jofre Torrents e, incluso, Xavi Espart, Tommy Marqués, Juan Hernández, Guille Fernández o Toni Fernández.

En estos momentos, el equipo de LaLiga que cuenta más reparto en lo que se refiere a la tarea goleadora es el Sevilla con 16 futbolistas diferentes que han visto puerta a estas alturas de curso. Le siguen el Atlético de Madrid, la Real Sociedad y el Valencia, con 15. En la otra cara de la moneda tenemos al Oviedo, con tan solo 7 anotadores distintos, junto al Espanyol y Girona, con ocho.

Los precedentes

A estas mismas alturas de temporada y con los mismos partidos disputados (25), el Barça cerró la primera parte del curso 2024/25 con 12 goleadores diferentes, uno menos que en en el presente año. Lewandowski (23), Raphinha (17), Lamine Yamal y Dani Olmo (6), Ferran (5), Pedri (4), Pablo Torre (3), Pau Víctor e Iñigo Martínez (2), Koundé, Fermín y De Jong (1); además de un gol en propia del Young Boys en la Fase liga de la Champions League.

A esta lista de goleadores, se acabaron añadiendo siete jugadores más cuando la temporada echó el cierre definitivo: Balde, Araujo, Cubarsí, Gavi, Casadó, Gerard Martín y Eric Garcia. En total, 19 futbolistas que vieron puerta en un solo curso. Eso sí, lejos del récord que mantiene el club en el S. XXI cuando en la 2010/11 con Pep Guardiola como entrenador hubo 23 anotadores diferentes; por detrás de este particular ránking encontramos el curso 2021/22 (22), además de 2016/17 y 2011/12 (20).