El gol imposible de Amarillo

Jugó en el FC Barcelona de Johan Cruyff, Johan Neeskens, Hugo Sotil, Juan Manuel Asensi, Carles Rexach, Migueli... Marcó un espectacular gol en el Camp Nou contra el Valencia que dio la vuelta al mundo y fue de aquellos jugadores que se dejaban la piel en el campo. El uruguayo Amarillo, zurdo cerrado, tuvo un paso fugaz por el FC Barcelona (1976-1978) pero fue puro compromiso en los 42 partidos oficiales que lució de azulgrana. Velocidad, técnica y entrega fueron las divisas que siempre presentó y defendió.

Alfredo Amarillo Kechichian cautivó al entrenador del Barça, Marinus Michels, después de exhibirse en el Trofeo Ciudad de Valladolid. Pidió su contratación y en agosto de 1976 aterrizó en el Camp Nou. El Barça pagó 12 millones al equipo vallisoletano y completó la operación con el traspaso de los jugadores del filial Moré, Rusky y Costa; del entrenador Lluís Aloy y la cesión del guardameta Oswaldo Santos.

Precoz

Amarillo, de origen armenio, nació en el barrio de Buceo de Montevideo el 2 de enero de 1953 y se inició en el equipo de La Rinconada a los 9 años. Con 14 pasó a integrar las filas del Unión Vecinal, pero tuvo que dar un paso atrás por enfrentarse a hombres curtidos y correr peligro su integridad física. Se incorporó entonces (1969) a las divisiones inferiores del Nacional de Montevideo, donde lo vio en acción Washington ‘Pulpa’ Etchamendi, entrenador del primer equipo, con quien fue campeón uruguayo en 1970, 1971 y 1972, campeón de la Copa Libertadores y campeón de la Copa Intercontinental 1971 junto a figuras como Luis Cubilla, Luis Artime o Víctor Espárrago. Su rol en el equipo era el de extremo por banda izquierda.

El ex del FC Barcelona, Eduardo Endériz, gestionó su fichaje por el Valladolid en 1973, tras despuntar con el Nacional en una gira por España. Jugó como oriundo al tener ascendencia española y fue en Pucela, con el exbarcelonista Gustau Biosca en el banquillo, donde retrasó su posición para asentarse como lateral zurdo, adaptándose rápidamente. Con el conjunto blanquivioleta jugó siempre en Segunda División entre 1973 y 1976 (sumó 88 partidos y 3 goles y acumuló 6.740 minutos). En Valladolid se nacionalizó español.

El uruguayo Alfredo Amarillo jugó dos temporadas en el FC Barcelona / FCB

El Barça

El siguiente paso que dio fue para fichar por el FC Barcelona. Los técnicos de la entidad azulgrana, por recomendación de Biosca y Aloy, hacía tiempo que lo seguían y, finalmente, ataron al uruguayo. Fue presentado como nuevo jugador del Barça el 24 de agosto de 1976 (tenía 23 años) y lo hizo como socio de la entidad, en la que se había dado de alta por voluntad propia ese mismo día. “Es un detalle que demuestra mi intención de integrarme rápidamente al club en todos sus aspectos”, dijo. Y se definió entonces como “un defensor con ciertas ambiciones atacantes”.

Antes de cada partido en el Camp Nou tenía la costumbre de ir a rezarle y llevarle flores a su compatriota Julio César Benítez, fallecido en 1968 y llorado prematuramente, cuyos restos mortales reposaban en el cementerio de Les Corts. Le pedía "fuerza y suerte" al que había sido uno de sus ídolos.

Amarillo debutó el 5 de septiembre de 1976 en el Camp Nou contra la UD Las Palmas (4-0) en sustitución de Toño de la Cruz. Ese mismo día también debutaron como barcelonistas Antoni Olmo y Pepito Ramos. Su última aparición fue contra el PSV, en las semifinales de la Copa de la UEFA, el 12 de abril de 1978 (3-1), y sobre la media hora de juego sufrió una lesión y su lugar lo ocupó Juanjo. Como azulgrana jugó 42 partidos, marcó 3 goles y honró el escudo del Barça a lo largo de 3.231 minutos. Fue campeón de Copa 1977-78, contra la UD Las Palmas (3-1), aunque no jugó.

Golazo

De su paso por el Barça siempre quedó un gol imposible contra el Valencia el 28 de noviembre de 1976 en el Camp Nou (6-1). Manolo Clares anotó un repóquer y Amarillo, que firmó el cuarto (58’), entró en la historia con una conquista inverosímil: “Neeskens, desde el medio campo, metió el balón para Charly y este me lo pasó estando yo en el vértice del área. Ahí le pegué a la pelota después de acomodar el cuerpo. Me tiré atrás y solté un latigazo seco. Entró por el ángulo”, recordó para SPORT en abril de 2015. El tanto mereció el honor de ser considerado como el mejor de la jornada en Europa.

Amarillo, después de dos temporadas, fue cedido al Salamanca (1978-79) al no entrar en los planes de Lucien Müller. Su ficha no fue presentada a la Federación por no estar físicamente en condiciones, alegó el Barça. Tras un año en El Helmántico, recaló en el Espanyol, hasta 1982, entrando en la operación Canito. Se enroló en el fútbol mexicano (Neza) y regresó a Uruguay para defender los colores de Danubio. Recuerda que, un día, ya con 30 años, después de dar un centro de los suyos a Rubén Sosa, que significó el gol del triunfo, se retiró. “Me había quedado sin alicientes”, dijo.

Amarillo, tras dejar el fútbol, permaneció en su país. Gestionó una cantina en los clubs Buceo y Piedra Honda y, hoy, vive en San Luis, en casa de un amigo, dedicándose a la jardinería. Recibe una ayuda de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona que alivia su situación.