El gol no tiene edad para Lewandowski: a un paso de hacer historia

Los viejos rockeros nunca mueren. Y ahí sigue Robert Lewandowski, marcando goles cuando le dejan. De todo tipo y alguno tan decisivo como el que celebró este sábado en el Metropolitano para conseguir un triunfo que deja LaLiga más que encarrilada. Le dio con el escudo el 'killer' polaco, no fue el más bonito, pero como es habitual, estaba en el lugar y el momento preciso para enchufarla. Su decimosegunda diana en el campeonato para quedarse a solo un paso de hacer historia. Una vez más.

Atlético de Madrid - FC Barcelona I El gol de Robert Lewandowski / LALIGA

Y es que Robert Lewandowski está a solo un gol de igualar el récord histórico realizador en LaLiga que data de hace, ni más ni menos que 75 años. La temporada 1950-1951, el delantero del Celta Juan Vázquez marcó 13 tantos pasados los 37 años, según datos de Pedro Martín. Siete décadas y media después, el 'killer' polaco del Barça suma 12. Y le quedan jornadas por delante para superarlo y firmar un nuevo récord que, quizás, será muy difícil de superar y perdurará en el tiempo.

Cifra meritoria que está firmando Lewy, además, sin disponer de los minutos de anteriores campañas, cuando era imprescindible y no había quien le quitara del once titular. Este año, Hansi Flick le está dosificando y en muchos partidos el ariete polaco sale desde el banquillo para cumplir con su trabajo.

Goles desde el banquillo

Lo que nos lleva a otro registro que puede superar Robert Lewandowski en las próximas fechas. Y es que son ya 6 goles del de Varsovia saliendo desde el banquillo, los mismos que su compañero Ferran Torres la temporada pasada o Leo Messi en la 2012-2013, cuando el crack argentino ya deslumbraba antes de convertirse en el mejor. El récord como azulgrana lo tiene el argentino Juan Antonio Pizzi, que llegó a los 8 tantos partiendo como suplente la campaña 1996-1997.

Números que no hacen más que agrandar la figura de un futbolista que lleva más de dos décadas marcando goles de manera ininterrumpida. Juegue más o menos, Hansi Flick le sigue reservando para los partidos importantes, como evidencia su titularidad en los últimos 6 compromisos seguidos de la Champions League, donde volverá a apuntar este miércoles. El sábado, fue suplente, pero tuvo suficiente con 11 minutos para seguir sentando cátedra.