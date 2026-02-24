El gol del Barça no es cosa de delanteros

El Barça tiene el gol cada vez más repartido y se da la circunstancia de que los dos 'killers' del equipo azulgrana, Robert Lewandowski y Ferran Torres, no atraviesan por su mejor racha goleadora. Es en esos momentos cuando el equipo tiene que acudir al rescate de los delanteros y asumir la responsabilidad del gol. Así fue en el último partido contra el Levante. Los tres goles del conjunto de Hansi Flick fueron firmados por centrocampistas: un pivote con llegada como Marc Bernal, un interior que últimamente también está teniendo más protagonismo ofensivo como es Frenkie de Jong, y un mediapunta, que en este caso, sí tiene mucho olfato goleador como Fermín López.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 3 - 0 Levante UD de la jornada 25 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Que los 'pistoleros' no estén marcando y sí lo hagan otros futbolistas del equipo tiene una parte positiva y otra negativa. Es bueno que el gol no solo sea cosa de uno o de dos, como por ejemplo, ocurre en el Real Madrid, con Kylian Mbappé (38 dianas) a mucha distancia del segundo, Vinicius Junior (12). Pero también es verdad que la principal misión del delantero centro es marcar goles. 'Lewy' no 'moja' desde el 7 de febrero y Ferran Torres, desde el 31 de enero.

Recuperar la confianza

No solo Lewandowski y Ferran Torres. Tampoco han marcado en los últimos tres partidos el resto de componentes del tridente, Ni Lamine, ni Raphinha (se perdió el partido del Metropolitano), ni lógicamente Marcus Rashford, que regresó de lesión ante el Levante pero no tuvo minutos. Tampoco Bardghji en el escaso tiempo que ha jugado.

En la Copa del Rey, el Barça encajó un dolorosísimo 4-0 y se quedó sin marcar por segunda vez en toda la temporada. La primera había sido en Stamford Bridge, en otra derrota contundente (3-0 para el Chelsea). Después, el Barça se la 'volvió' a pegar en Girona. El único gol azulgrana del derbi catalán (2-1) lo firmó un defensa, el gerundense Pau Cubarsí, que se estrenaba esta temporada.

Y el domingo, el Barça recuperó la confianza (y el liderato) en LaLiga con una victoria (3-0) sobre el Levante y momentos de buen fútbol, aunque sin recordar todavía a aquel equipo arrollador en sus mejores momentos con Hansi Flick. Tres goles de tres centrocampistas.

Hasta 16 jugadores han marcado gol con el Barça esta temporada y de ellos, 6 superan la barrera de los 10 tantos. Pese a no haber marcado ninguno de ellos en los últimos tres partidos, los delanteros, como es normal, siguen liderando el ranking realizador. Encabezado por Ferran Torres (16 goles) y seguido por Lamine Yamal (15), y Robert Lewandowski y Raphinha, con 13. El centrocampista con más gol es Fermín López, que también es el que juega más adelantado, de mediapunta. El de El Campillo suma 11 dianas y Rashford es quien completa, con 10 goles, el sexteto.