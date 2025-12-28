Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Globe Soccer AwardsSabalenka - KyrgiosBilbao Basket - BarçaCanceloLaLiga FC Futures hoyLiga Futures resultadosMarc GuehiRashfordClasificación PremierCamp NouAke BarcelonaAlcarazMercado de fichajesHaciendaCopa ÁfricaRally Dakar 2026Vinicius
instagramlinkedin
En directo

En directo

FC BARCELONA

Globe Soccer Awards, en directo: premios, ganadores y última hora, en vivo

Sigue el minuto a minuto de la gala y la entrega de premios en Dubai desde el Atlantis The Royal

Lamine Yamal, en la gala de los Globe Soccer Awards

Lamine Yamal, en la gala de los Globe Soccer Awards / Fabio Ferrari/LaPresse / LAP

Dídac Peyret

Dídac Peyret

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL