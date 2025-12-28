En directo
FC BARCELONA
Globe Soccer Awards, en directo: premios, ganadores y última hora, en vivo
Sigue el minuto a minuto de la gala y la entrega de premios en Dubai desde el Atlantis The Royal
El premio a Mejor Club en categoría masculino es para el PSG.
NASSER AL-KHELAIFI (PSG) recibe el premio a mejor presidente.
Pogba recibe el premio a mejor regreso. "Significa mucho para mí. Me ha servido patra ver quien estaba a mi lado cuando no tenía los focos del fútbol en un momento tan complicado".
LAMINE YAMAL RECIBE EL PREMIO A MEJOR EXTREMO
"Dar las gracias por el premio a mi club, a mi familia, mi padre está aquí, muy feliz con los premios. Y a seguir trabajando para tener muchos más".
El premio al mejor mediocampista de la temporada se lo lleva Vitinha.
Iniesta también recibe el premio a una carrera futbolística (CAREER AWARD).
"Es un placer recibir este trofeo: es un momento muy especial. Gracias por pensar en mí, estoy muy orgulloso de estar aquí. Estoy muy orgulloso de los partidos, de los trofeos y lo más importante para mí es haber conseguido el respeto de mi profesión. El fútbol es mi pasión".
Premio a GlobeSoccer a una carrera: Hidetoshi Nakata. El exjugador de la Roma recibe el premio de manos del que fuera su entrenador Fabio Capello.
Se anuncian tres premios más:
MEJOR ENTRENADOR: Luis Enrique.
PREMIO ESPECIAL HONORÍFICO: Diogo Jota.
PREMIO JUGADOR EMERGENTE: Desire Doue.
¡Aitana Bonmatí, GlobeSoccer a mejor jugadora!
El premio al mejor club femenino es para el Barça: Laporta recoge el premio:
"Es un privilegio ser el presidente de un club como el Barça donde el equipo masculino lo gana todo [Laporta se acuerda de Nasser Al-Khelaifi, "felicidades por una temporada increíble"]... y el equipo femenino este premio es una forma de promocionar su trabajo y al mismo tiempo de todas las mujeres futbolistas. Lo que están haciendo en este deporte mejoran nuestra sociedad. Estoy muy orgulloso de ganar este premio. Reconoce nuestra trayectoria y ser una referencia en el mundo del fútbol femenino"
"Espero que puedan ganar los mismos títulos y a lo mejor un más. Y en el femenino, seguimos trabajando para subir siempre nuestro nivel y quiero felicitar a las jugadoras y el cuerpo técnico".
