Globe Soccer Awards, en directo: premios, ganadores y última hora, en vivo

El premio al mejor club femenino es para el Barça: Laporta recoge el premio:

"Es un privilegio ser el presidente de un club como el Barça donde el equipo masculino lo gana todo [Laporta se acuerda de Nasser Al-Khelaifi, "felicidades por una temporada increíble"]... y el equipo femenino este premio es una forma de promocionar su trabajo y al mismo tiempo de todas las mujeres futbolistas. Lo que están haciendo en este deporte mejoran nuestra sociedad. Estoy muy orgulloso de ganar este premio. Reconoce nuestra trayectoria y ser una referencia en el mundo del fútbol femenino"

"Espero que puedan ganar los mismos títulos y a lo mejor un más. Y en el femenino, seguimos trabajando para subir siempre nuestro nivel y quiero felicitar a las jugadoras y el cuerpo técnico".