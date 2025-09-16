Glenn Nyberg arbitrará por primera vez al Barça contra el Newcastle

A menos de dos días para el estreno del Barça en la nueva edición de la Champions League, ya se conoce el colegiado que se encargará de dirigir el debut de los azulgranas contra el Newcastle. En este sentido, la responsabilidad caerá sobre Glenn Nyberg, en la que será su primera vez arbitrando al conjunto azulgrana. En el VAR estará el francés Jerome Brisard.

Nyberg es un árbitro de 36 años nacido en Säter, Suecia, que trabaja en la liga de su país desde 2013 y que se convirtió en internacional absoluto de la FIFA en 2016. En la presente temporada, ya arbitró un partido del campeonato europeo en la tercera ronda de clasificación, cuando el Feyenoord se impuso al Fenerbahce por 2 goles a 1 y en la anterior llegó a pitar cinco encuentros de la Liga de Campeones (cuatro de la 'fase Liga' y otro en los playoff), así como también estuvo en el pasado Mundial de Clubes.

Precisamente, en la Champions dirigió el partido de la fase de grupos entre el Real Madrid y el RB Salzburgo, donde los blancos golearon por 5 goles a 1 a los alemanes. Asimismo, el sueco también pitó en el partido de vuelta de las 'semis' de la Conference League entre la Fiorentina y el Betis, cuando los andaluces se clasificaron a la final gracias al tanto de Abde Ezzalzouli en la prórroga.

Además, pese a que esta será la primera vez que Nyberg comparta terreno de juego con el Barcelona, y también con el Newcastle, ya coincidió con los internacionales españoles en el enfrentamiento de ida de las semifinales de la última Nations League. El partido terminó con empate a dos en el marcador y con el futbolista neerlandés Jorrel Hato expulsado por roja directa tras una falta peligrosa.