Del glamour a los pijamas: así celebraron el Fin de Año los jugadores del Barça

La llegada de 2026 fue discreta en redes sociales para la mayoría de jugadores del FC Barcelona. Pocos futbolistas compartieron directamente imágenes de su Nochevieja, y en muchos casos fueron familiares, parejas o amigos quienes mostraron algunos detalles de cómo despidieron el año.

Una de las celebraciones más llamativas fue la organizada por Ana Lewandowska, que apostó por una fiesta con temática de los años 20. En ella estuvieron su marido, Robert Lewandowski, y también Wojciech Szczęsny, que acudió acompañado de su mujer, Marina. Una noche elegante y cuidada al detalle, muy acorde al estilo de la empresaria polaca.

Más informal fue el plan de Dani Olmo, que celebró el cambio de año junto a su pareja y un grupo de amigos. El centrocampista aprovechó la ocasión para estrenar nuevo look, regresando al rubio platino que ya lució en etapas anteriores de su carrera.

En clave familiar, Ronald Araujo dio la bienvenida a 2026 en casa, rodeado de su mujer, sus hijas y amigos. La decoración fue protagonista, con un ambiente especialmente preparado para la cuenta atrás. También familiar fue la celebración de Raphinha, que coincidió con el cumpleaños de su mujer, Natalia. El brasileño compartió una imagen junto a ella y su hijo, con un gran “2026” luminoso como fondo.

Otros jugadores optaron por planes tranquilos. Pedri y Eric Garcia pasaron la noche con sus respectivas familias. En el caso del canario, fue su madre quien publicó una entrañable foto familiar, con padres e hijos vestidos con pijamas navideños.

Aunque Gavi no apareció en ninguna publicación, su entorno sí dejó una de las imágenes más virales de la noche. Su hermana Aurora y su pareja, Ana, compartieron un divertido vídeo bailando el mítico Yes Sir, I Can Boogie, una canción que ha vuelto a ponerse de moda tras la reciente actuación de Olivia Bay y Claudia Arenas en Operación Triunfo.

Así, entre celebraciones elegantes, planes familiares y algún guiño viral, los jugadores del Barça despidieron 2025 y dieron la bienvenida a un 2026 que ya asoma cargado de retos: el primero, el derbi del sábado en Cornellà