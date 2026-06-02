Giuly recuerda su impacto al llegar al Barça: "No me faltéis al respeto"

Ludovic Giuly fue uno de los fichajes que marcaron el inicio de la primera gran era dorada del FC Barcelona tras el Dream Team. El extremo francés aterrizó en el Camp Nou en el verano de 2004 después de firmar una extraordinaria temporada con el AS Mónaco, al que llevó hasta la final de la Champions League. Curiosamente, aquella noche europea cayó ante el Oporto de José Mourinho liderado por Deco, quien también acabaría fichando por el Barça ese mismo verano.

Con Frank Rijkaard en el banquillo y una plantilla repleta de talento, Giuly se convirtió en una pieza importante de un equipo que acabaría conquistando dos Ligas y una Champions. Sin embargo, sus primeros días en Barcelona estuvieron muy lejos de ser sencillos.

En una entrevista concedida al podcast francés Kampo, el exjugador blaugrana ha recordado el enorme choque futbolístico que sufrió nada más incorporarse al equipo liderado por Ronaldinho, Xavi, Puyol y el también recién fichado Samuel Eto'o. Pese a llegar con la etiqueta de futbolista técnico y consolidado en la élite europea, Giuly reconoce que durante semanas se sintió completamente superado por el nivel de los entrenamientos.

"Cuando nos fuimos de gira de pretemporada empecé a jugar con ellos y pensé: '¿Pero qué es este nivel de locos?'. Me hacían sentir que no sabía jugar a fútbol. Técnicamente me veía nulo", confesó.

El francés explica que la intensidad y la calidad técnica de los rondos y ejercicios de posesión le dejaron impactado. "Me daban unos pases y unos balonazos... La pelota llegaba a una velocidad increíble. Yo pensaba: '¿Qué me pasa?'. Creía que era por una lesión que había tenido poco antes de llegar", recordó.

Uno de los momentos que más le marcaron fue su estreno en los tradicionales rondos del Barça. "Llego al Barça y me ponen en el rondo. No creo haber recibido nunca tantos caños en mi vida ni haber estado tanto tiempo en el medio. Pensaba: '¿Pero qué es esto?'", explicó entre risas.

Giuly también recordó las bromas que recibió por parte de Henk ten Cate, entonces ayudante de Rijkaard. "Me gritaba: '¡Pero si eres malo! ¿De dónde sales? ¡Eres francés y eres malo!'. Los demás se partían de risa", relató. Yo les decía: "Chicos, suficiente. Ya os lo he dicho en francés: no me faltéis al respeto".

Más allá de la anécdota, el exinternacional francés destacó que el nivel técnico de aquella plantilla era algo que nunca había visto. "Todos eran los mejores. Habían crecido con el fútbol sala como Deco o Belletti. Jugaban con la suela, hacían controles imposibles. Yo venía de una formación más francesa y durante un mes recibí por todos lados".

Con el paso de las semanas logró adaptarse. "Yo también mejoré. Tuve que trabajarlo mucho. Después empezamos a reír, a salir juntos y me integré perfectamente. Al final acabamos controlando la situación", concluyó.