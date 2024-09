Giuly: "Yo a Montjuïc no voy, no me siento en casa"

El Barça debutará en el nuevo formato de la Champions en Mónaco. Se trata de un rival conocido porque, hace tan solo algunas semanas, goleó a los blaugrana en el trofeo Joan Gamper. Sin embargo, la relación entre ambas entidades viene de lejos: muchos han sido los futbolistas que han vestido ambas camisetas. Ahí están Sonny Anderson, Petit, Saviola, Gerard López, Gudjohnsen, Márquez, Thuram, Henry, Yayá Touré...

Uno de ellos, Ludovic Giuly, disputó 268 partidos con el equipo de esta ciudad-estado antes de firmar por el Barça, donde se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del proyecto de Frank Rijkaard, con quien ganó dos Ligas y una Champions. Ludovic es una leyenda y no dudó en reflexionar sobre su etapa blaugrana y sobre el fútbol en general charlando con SPORT.

Cada vez que jugaba en el Camp Nou se me ponía la piel... ¿cómo se dice...? ¡La piel de gallina! Ludovic Giuly

El francés atiende a SPORT en una vídeollamada tras aterrizar un día antes procedente de Dubai. Giuly no para y tiene tiempo para todo, también de seguir al Barça, que considera que "está volviendo, no es fácil. Hay que hacer las cosas muy bien y ahora en el mundo del fútbol hay que tener dinero. El presi lo está intentando. Ahí está el Camp Nou, que espero ver pronto. ¡Joder, en ese campo he jugado yo! ¡Qué energía!", recuerda sobre las sensaciones que sentía cuando pisaba el césped del Estadi.

Giuly, exjugador del FC Barcelona, atendió a SPORT / SPORT.es

Y es que asegura que "cada vez que jugaba en el Camp Nou se me ponía la piel... ¿cómo se dice...? ¡La piel de gallina! No es Montjuïc". De hecho, el ex jugador galo asegura que no le gusta ir al Estadi Olímpic: "Yo a Montjuïc no voy. No me siento en casa, no es mi casa, no lo siento así, ahí jugaba el Espanyol cuando yo estaba en el Barça. Yo quiero ir al Camp Nou". Giuly tiene claro que el Barça volverá definitivamente cuando también regrese el Camp Nou: "Ahí se genera una energía diferente, hay que esperar".