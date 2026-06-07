FC BARCELONA
Giuly destapa el discurso de Eto'o en la final de París: "No hacemos las cosas cada uno por su lado, nada de trucos"
El francés reconstruye el silencio, la tensión y el liderazgo que cambiaron la Champions de 2006 cuando el Barça perdía 0-1 ante el Arsenal
Ludovic Giuly ha revelado cómo se vivió el descanso de la final de la Champions 2005-2006 en París, un momento que, según él, marcó el destino del partido.
El Barça se marchó al vestuario perdiendo 0-1 ante el Arsenal y el ambiente era desolador: nadie hablaba, nadie levantaba la mirada, nadie encontraba palabras.
Giuly recuerda que incluso él mismo estaba hundido: le habían anulado un gol y se sentía "gafe", recordando la final perdida dos años antes.
Eto’o rompe el silencio: un discurso que cambia todo
En medio de ese vacío emocional, Samuel Eto'o se levantó y tomó el control del vestuario.
Giuly reproduce sus palabras con precisión: "Chicos, vamos a ganar, vamos a ganar. Tenemos que jugar juntos."
"Ronny (Ronaldinho), tenemos que jugar juntos, es una final pero la vamos a ganar juntos." "No hacemos las cosas cada uno por su lado, nada de trucos."
"Yo voy a marcar, y cuando marque, vamos a ganar el partido."
El camerunés habló sin reproches, sin gritos, sin tensión añadida. Lo hizo con una convicción que, según Giuly, solo se entiende cuando se vive desde dentro.
Ronaldinho, el brillo individual y el mensaje colectivo
Giuly admite que había tensiones internas.
Ronaldinho, explica, era un futbolista que en las finales quería brillar, asumir riesgos, decidir por sí mismo. Eto'o lo sabía y por eso le habló directamente, pero sin animosidad: un recordatorio de que la fuerza del Barça estaba en el juego colectivo.
La reacción: "Sam, vamos a ganar gracias a ti"
El equipo volvió al césped con otra energía. Giuly lo resume así: "Jugamos, estamos mejor. Y marca. Él es quien empata."
Cuando Eto'o anotó el 1-1, Giuly corrió hacia él y le dijo: "Sam, vamos a ganar gracias a ti. Tienes razón."
El discurso del descanso se había convertido en profecía.
La remontada que dio la segunda Champions al Barça
Cinco minutos después del gol de Eto'o, Juliano Belletti firmó el 2-1 definitivo.
El Barça levantó en París la segunda Champions de su historia, una final que cambió en un vestuario silencioso y que, según Giuly, tuvo un protagonista claro: el liderazgo emocional de Eto'o.
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