Gistau, un 'intocable' para Belletti

Lo más importante esta pretemporada para Òscar Gistau era recuperar sensaciones y encontrar el tono después de muchos meses fuera de combate. El delantero sufrió un revés muy duro cuando tuvo que ser operado de una lesión en el tendón isquiotibial en Finlandia el pasado mes de diciembre. Decía adiós a la temporada, a un curso ilusionante con UEFA Youth League y el tramo final de Copa del Rey, de Liga y de la Copa de Campeones. Además de la oportunidad de sumar minutos con el Barça Atlètic.

Había empezado el tarraconense el curso como un tiro, marcando tres goles en dos partidos en la Youth League, fino también con el Juvenil A en División de Honor y con la selección nacional sub'17. Pero tocaba un tiempo de trabajar en la sombra para volver más fuerte y, sobre todo, evitar riesgos de recaída en el futuro.

SIEMPRE TITULAR

Y en esas se presentaba este verano para ponerse a las órdenes de Juliano Haus Belletti. El técnico brasileño lo conocía (lo conoce) a la perfección. Y eso, lógicamente, siempre lo hace todo más fácil. El ariete ha sido de las pocas piezas del Barça Atlètic que ha jugado todos los partidos de pretemporada como titular. Teóricamente, se disputará la plaza de '9' con un Víctor Barberá que sigue arrastrando problemas físicos.

Gistau, en una imagen del partido ante L'Escala / Dani Barbeito

Gistau jugó de inicio en Maracaná en la Intercontinental sub'20. Estuvo 80 minutos sobre el verde y rayó a muy buen nivel fajándose con la defensa del Flamengo. Con chicos dos y tres años mayores y más desarrollados físicamente. Poco a poco ha ido recuperando el tono y encontrándose sobre el verde después de tanta inactividad. Y está listo para que empiece el espectáculo este próximo fin de semana con la primera jornada de la Segunda RFEF ante el Porreres.

APUNTA A TITULAR

Frente a L'Hospitalet en la última prueba antes del inicio del curso oficial vimos la mejor versión de un Gistau que apunta a salir de inicio este domingo. Belletti confía en él y el objetivo es reencontrar pronto su punto óptimo de forma y el ritmo de partidos. Òscar no es un '9' al uso, sino un perfil de delantero muy completo, capaz de asociarse, de atacar el espacio, de jugar de espaldas. Buen rematador