Los tres primeros descartes de Flick: Gistau, Diarra y Álex González regresan a la dinámica del Barça Atlètic

Hansi Flick ha hecho los tres primeros 'descartes' de la pretemporada. El entrenador alemán ha prescindido de Óscar Gistau, Ibrahim Diarra y Álex González, que ya se han ejercitado este viernes con el Barça Atlètic en la Vall d'en Bas (Girona). Los tres jóvenes futbolistas llevaban un mes en dinámica del primer equipo, junto con otros 14 jugadores del filial y el Juvenil.

Gistau, Diarra y Álex González viajaron al 'stage' de pretemporada del FC Barcelona en St George's Park (Inglaterra). De hecho, los tres tuvieron minutos por primera vez con el primer equipo en el encuentro amistoso contra el Birmingham City. El delantero de Reus, recién renovado hasta 2028, disputó 28 minutos, mientras que sus dos compañeros jugaron 45'.

Tras cuatro semanas a las órdenes de Hansi Flick, Gistau, Diarra y Álex González se han desplazado hasta la Vall d'en Bas, donde está concentrado el filial azulgrana. Este viernes ya se han ejercitado en las instalaciones Royalverd Training Center, mientras que podrían tener minutos este sábado a las 18 horas en el partido contra el Girona B, el último antes de regresar a Barcelona.

Los tres futbolistas apuntan a tener un papel importante a las órdenes de Juliano Belletti, que buscará el ascenso a Primera RFEF en su segundo año como entrenador del Barça Atlètic. La pasada temporada, el filial azulgrana terminó sexto y se quedó a las puertas de disputar el playoff.

Por su parte, el primer equipo seguirá contando con la presencia de 14 canteranos, que viajarán este fin de semana a Udine para disputar un triangular contra el equipo local, el Udinese, y el Nottingham Forest. Tommy Marqués, Shane Kluivert, Xavi Espart, Toni Fernández, Jofre Torrents, cerca de firmar por el Ajax por cuatro años, Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Orian, Ebrima, Guille Fernández, Brian Fariñas, Jordi Pesquer, Áron Yaakobishvili e Iker Rodríguez continúan a las órdenes de Hansi Flick a 16 días del estreno liguero, contra el Elche en el estadio Martínez Valero el próximo 23 de agosto.