Gistau, Diarra y Álex González refuerzan al Barça Atlètic para culminar el stage ante el Girona B

El Barça Atlètic afrontará este sábado (18.00 horas) su último compromiso de la concentración en la Vall d'en Bas con un atractivo añadido. Juliano Belletti recupera tres efectivos de primer nivel para cerrar el stage de pretemporada: Óscar Gistau, Ibrahim Diarra y Álex González, que este viernes se reincorporaron a la disciplina del filial después de completar las cuatro primeras semanas de trabajo junto al primer equipo de Hansi Flick.

Los tres futbolistas ya se ejercitaron este viernes por primera vez con el grupo en el Royalverd Training Center y todo apunta a que dispondrán de minutos frente al Girona B, en un encuentro que servirá para poner el punto final a la concentración estival antes de regresar a Barcelona.

Gistau, Diarra, Álex González se reincorporan

No será un amistoso cualquiera. Belletti tendrá la oportunidad de comprobar el nivel competitivo de un equipo que sigue construyéndose y que, además, recupera a tres jugadores que llegan con un importante rodaje tras convivir durante casi un mes con la élite blaugrana. Gistau, Diarra y Álex González no solo participaron en los entrenamientos dirigidos por Flick, sino que también formaron parte del stage del primer equipo en St. George's Park, donde trabajaron junto a algunas de las principales figuras de la plantilla y sumaron sus primeros minutos con el primer equipo en el amistoso frente al Birmingham City.

Ahora regresan al filial con el objetivo de convertirse en piezas importantes del proyecto de Belletti, que buscará esta temporada dar un paso adelante y pelear por el ascenso a Primera Federación.

Broche final al stage

El encuentro ante el Girona B supondrá el segundo compromiso de preparación del verano para el conjunto azulgrana. El Barça Atlètic abrió la pretemporada el pasado fin de semana con una derrota por 2-1 frente a la UE Tona, un partido en el que Belletti repartió minutos entre buena parte de la plantilla y que sirvió como primera toma de contacto competitiva tras el inicio de los entrenamientos.

Ahora, frente al Girona B, el técnico podrá elevar el nivel de exigencia y empezar a perfilar un bloque más reconocible con la incorporación de Gistau, Diarra y Álex González. El conjunto gironí supondrá además una prueba especialmente interesante para medir el crecimiento del filial, ya que fue uno de los rivales que más problemas generó al Barça Atlètic la pasada campaña en Segunda Federación.

¡Así ha sido el gol del Girona FC que ha tumbado al Barça Atlètic! / @esport3

En el partido disputado en Montilivi ambos equipos firmaron un empate sin goles, mientras que en la segunda vuelta el filial rojiblanco consiguió imponerse por 0-1 en el Estadi Johan Cruyff, rompiendo el invicto como local del conjunto azulgrana gracias a un gol de penalti de Carles Garrido.

El encuentro pondrá el broche al stage que el Barça Atlètic ha llevado a cabo en la Vall d'en Bas, donde el cuerpo técnico ha aprovechado para incrementar la carga física y seguir asentando los primeros conceptos tácticos del nuevo curso.