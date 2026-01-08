Gistau: El ariete que pide Belletti regresa hoy

A inicios de octubre Òscar Gistau sufrió un golpe anímico muy importante. Jugó la segunda mitad contra la UE Sant Andreu y acabó con molestias en la rodilla . Un dolor que no remitió al día siguiente y por el que tuvo que pasar pruebas en este inicio de semana. Estas dictaminaron que debía pasar por el quirófano, así que el día 7 el Doctor Monllau, que este curso ha intervenido ya a Gavi, Joan Garcia o Sama Nomoko, le realizó la operación. Por suerte, en la artroscopia vieron que había sido menos grave de lo esperado.

Gistau se había recuperado muy bien de la lesión que sufrió el curso pasado . En diciembre de 2024 tuvo que ser operado del bíceps femoral por el especialista finlandés Lasse Lempainen (anteriormente ya se había roto el isquio de la pierna izquierda sin necesitar intervención). En pretemporada fue de menos a más y antes de la lesión estaba mostrando ya una muy buena versión.

NOTICIA TOP PARA BELLETTI

Este nuevo contratiempo fue duro, pero el delantero ya está de vuelta después de trabajar de forma incansable estos meses. Tanto, que, según ha podido saber SPORT, este jueves 8 de enero hará ya parte del entrenamiento con el grupo en el Barça Atlètic. Ya contamos hace unas semanas que su recuperación iba viento en popa y no tardaría en volver. Y es una magnífica noticia para un Juliano Belletti que necesita goles y una referencia ofensiva. Cabe recordar que Víctor Barberá también se lesionó de gravedad y se perderá toda la temporada. Y que Sama Nomoko, otro atacante, también estará muchos meses fuera.

Gistau es un goleador muy prometedor / FCB

Gistau irá entrando poco a poco y, por ahora, no hay fecha estimada de regreso a la competición. Pero el hecho de que ya participe en el entrenamiento es muy buena señal. Es posible que este mes podamos verlo ya en los terrenos de juego, pero se irá evaluando día a día. El de Salou tuvo un estreno espectacular en la Youth League con dos goles y una asistencia ante el Newcastle, así que también es una buena noticia para Pol Planas de cara a la Champions juvenil.