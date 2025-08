Gistau, el '9' de futuro de La Masia vuelve a volar

Más maduro después de superar una grave lesión que le hizo perderse más de media temporada pasada, Òscar Gistau ve ahora el horizonte con optimismo. La Masia no es una gran factoría de nueves. El estilo de juego genuino del Barça no contempla una figura de delantero referencia finalizador. O, por lo menos, no suele ser la posición que más luce en ese 'ADN Barça'. Pero el delantero de Reus es uno de esos 'elegidos' del fútbol formativo azulgrana en el que hay depositadas esperanzas desde hace años. Un goleador empedernido que es mucho más que eso, es asociación, es jugar de espaldas. Es saber atacar el espacio.

Como decíamos, sufrió un revés muy duro cuando tuvo que ser operado de una lesión en el tendón isquiotibial en Finlandia. Había empezado el tarraconense el curso como un tiro, marcando tres goles en dos partidos en la Youth League, fino también con el Juvenil A en División de Honor y con la selección nacional sub'17. En dinámica de Barça Atlètic y jugando en Primera RFEF con apenas 16 años y una temporada ilusionante por delante.

MESES DUROS DE TRABAJO

Han sido meses duros para Gistau, dedicados en cuerpo y alma a recuperarse y a fortalecer musculatura para evitar recaídas en el futuro. Ese es el gran objetivo, minimizar riesgos con una carrera tan prolífica por delante. El caso es que el '9' ha arrancado ya recuperado y con los niveles de energía a rebosar la pretemporada a las órdenes de Juliano Belletti en el filial.

Gistau es una de las apuestas de futuro del Barça / FCB

Junto a Víctor Barberá, apunta a ser importante en la punta de lanza del técnico brasileño. Pese a, no olvidemos, estar apenas en su segundo año de juvenil. Gistau ya participó en el amistoso en la Vall d'en Bas ante la UE Olot y este viernes en L'Escala volvió a sumar minutos como titular. Con muy buenas sensaciones a nivel físico, la verdad.

MÁS QUE UN '9'

Se trata de un delantero muy trabajador, completo y con un don especial para el gol. Algo de lo que no anda sobrado el filial azulgrana. El ex del Reus es un atacante moderno, versátil y muy completo con un gran recorrido en el club. Y que también el staff técnico del primer equipo tiene 'apuntado' para ir siguiendo. Piano piano.