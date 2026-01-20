El Girona ya trabaja en la presentación de Ter Stegen

Aunque el acuerdo todavía no ha sido anunciado de forma oficial por los clubes, Hansi Flick y Alejandro Balde se han encargado de dejar claro que la cesión de Marc-André ter Stegen al Girona FC hasta final de temporada es un hecho. En un principio, el entrenador azulgrana preguntó relativamente sorprendido antes de responder a la cuestión relacionada con el futuro del guardameta si "ya se había confirmado", a lo que le respondieron que el propio Alejandro Balde lo había hecho hacía pocos minutos en la misma sala de prensa, ya que fue el futbolista escogido para atender a los medios antes que el técnico.

El guardameta alemán ya ha pasado el reconocimiento médico esta tarde en Barcelona y, si nada se tuerce, será anunciado de manera oficial mañana, siguiendo el plan marcado por el club. El conjunto azulgrana asumirá más del 90% del salario del portero, una muestra clara de que el objetivo principal es que tenga minutos y continuidad. La presentación oficial está prevista para el jueves, ya que mañana será el turno de Claudio Echeverri y Fran Beltrán. Una vez cumplido ese calendario, llegará el momento del alemán.

La cláusula del miedo

En las negociaciones también se ha acordado activar la conocida cláusula del miedo. Esto implica que Ter Stegen podrá jugar todos los partidos con el Girona salvo los que enfrenten al conjunto gironí con el Barça, a no ser que se abone una cantidad pactada que ya ha sido incluida en el contrato. De ser así, el Girona podría asumir una parte más del sueldo del alemán en compensación. Cabe destacar que el club azulgrana ha querido facilitar la operación, entendiendo la situación del jugador y actuando con flexibilidad con el Girona.

Así pues, se podría decir que Barça y Girona han cerrado una operacion que combiene a ambos bandos. El Barça ha liberado una pequeña parte de su ficha con la intención que el guardameta sume minutos --Míchel ha hablado con él en varias ocasiones y se declara un completo enamorado de su juego de pies-- y el Girona logra la adquisición de un gran portero que pondrá fin a sus 'dramas' en la porteria.