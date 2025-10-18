El Girona se planta por el partido en Miami y protesta en la cara del Barça

El FC Barcelona vuelve a la acción en LaLiga EA Sports recibiendo la visita del Girona. El conjunto azulgrana afronta el partido con la firme intención de volver a la senda de la victoria después de la dolorosa derrota ante el Sevilla (4-1) en el último partido antes del segundo parón de selecciones de la temporada.

El regreso a la competición, sumado a la titularidad de Lamine Yamal tras varias semanas arrastrando molestias, han propiciado que el partido de esta tarde despierte mucha expectación entre los aficionados. Expectación que el Girona ha sabido aprovechar para protagonizar una curiosa reivindicación.

Tal como adelantó el programa de la Cadena Ser 'Què T'hi Jugues', los jugadores del Girona han optado por no participar activamente en los primeros segundos del partido, permaneciendo quietos mientras el rival tenía la posesión del balón. Esta protesta responde al partido liguero entre Villarreal y FC Barcelona que se disputará en Miami, en relación al que el resto de clubes de la competición reclaman falta de transparencia y diálogo.

Al tratarse de uno de los equipos involucrados, el Barça no ha formado parte de esta reivindicación, pero sí que ha respetado el derecho del Girona a protestar. Para intentar minimizar el impacto, LaLiga ga optado por pinchar un plano aéreo durante los cerca de 15 segundos que los futbolistas han permanecido quietos.

La decisión de que Barça y Villarreal jueguen en Miami responde a intereses institucionales, pero esto no implica que los jugadores que militan en ambos conjuntos estén de acuerdo con la medida. De Jong fue el primero en alzar la voz en contra, y Flick dejó clara su postura al asegurar en rueda de prensa que "ni los jugadores ni yo estamos contentos".

Hansi Flick habló claro antes del Barça-Girona / Dani Barbeito

El Girona se suma a las protestas de Oviedo, Espanyol, Sevilla y Mallorca

Las protestas de esta tarde en el Estadi Olímpic Lluís Companys no son ni mucho menos una novedad, ya que estas han tenido lugar desde que la jornada 9 dio su pistoletazo de salida. Oviedo y Espanyol fueron los pioneros, aunque su reivindicación pasó desapercibida en un primer momento porque las cámaras optaron por pinchar planos aéreos y de los banquillos.

Los jugadores protestan quedándose quietos en el Oviedo-Espanyol y no lo emiten en televisión / Joaquín Soneira

Esta misma iniciativa se siguió en el Sevilla-Mallorca, donde los 22 protagonistas permanecieron quietos durante los primeros 15 segundos del partido. En esta ocasión, la realización aprovechó para introducir un rótulo con el lema 'Compromiso por la paz' con motivo del conflicto entre Israel y Palestina.