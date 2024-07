El Girona se lleva al capitán del juvenil del Barça

El Girona ha sido astuto. El conjunto catalán se lleva al máximo referente y capitán del Juvenil A del Barça, Nil Calderó, para firmar por las próximas tres temporadas. Un movimiento que el Girona lleva estudiando desde hace meses y tras dos años de Calderó en el Juvenil B y este último en el A, el capitán no acabó de dar al salto al filial con Rafa Márquez, como si hicieron otros jugadores como Marc Guiu, Dani Rodríguez o compañía, lo que provocó su salida.

El joven futbolista de Tàrrega ficha, por lo tanto, por el Girona B con tan solo 19 años. El extremo era una de las piezas clave para el equipo de Óscar López, pero tras sus tres años en el Juvenil y un consenso entre club y jugador para seguir en el filial azulgrana que no se realizó, se ha decantado por buscar oportunidades fuera del Barça.

Nil Calderó es un delantero puro. Juega de extremo, pero tiene más similitudes con un '9' que con un carrilero. Es un buen pasador, aunque destaca más de definidor aunque tiene buenas cifras como asistente. Un fichaje 'top' para el B del Girona, que se suma a las incorporaciones del filial como Aleksandar Andreev (portero, Bulgaria) y Jaime Fuentes (mediocentro ofensivo del Cádiz).

El joven de 19 años ya anunció este movimiento a través de sus redes al finalizar la temporada, afirmando que no iba a continuar siendo jugador del Barça la próxima temporada. El futbolista pone punto y final a su etapa como futbolista azulgrana tras cuatro temporadas en el club.

Nil disputó 34 partidos la pasada temporada, en los que marcó seis goles y repartió tres asistencias. Este fue el mensaje: "Hoy, después de 4 años en el club, nos separamos. Han pasado 4 años que he podido cumplir un sueño que desde niño quería, jugar en el F.C. Barcelona y ser capitán por 2 temporadas. Ha sido un honor poder defender este escudo y estos colores por todos los campos que he jugado, siempre con la mejor intención demostrando los valores del club. Me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que han hecho mi estancia en el club más agradable: entrenadores, fisioterapeutas, trabajadores del club, personal, mis compañeros, sin ustedes todo hubiera sido diferente, y sobre todo a mi familia y amigos por estar siempre ahí cuando más los necesitaba esto. Sin duda que aquí tendrás a un culé más para siempre. Muchas gracias por todo, culers. Visca el Barça!!"