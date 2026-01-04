El Girona ya sabe cuál es la clave para cerrar el fichaje de Ter Stegen

La semana pasada contábamos en esta sección que el Girona iba a ir con todo a por Marc André Ter Stegen, noticia que tuvo una gran repercusión y que ratificó el propio Míchel, entrenador del Girona en la pasada Gala de les Estrelles del Futbol Català del pasado lunes. Lo cierto es que en la directiva del Girona saben que la opción es muy difícil; es más, que el tema va a ir para largo. Quizás, hasta el cierre de mercado; posiblemente a finales del mes de enero.

Ter Stegen quiere apurar algo sus escasas opciones en el Barcelona, pero ve con buenos ojos una cesión al Girona hasta final de temporada y eso lo saben todas las partes. A eso se agarra el once rojiblanco. El tema más importante es el económico, claro. Casi no tiene margen salarial el Girona para ofrecer algo interesante al Barcelona que le ahorre parte de la elevada ficha del portero alemán.

Algunos pensarán que la salida del portero internacional croata Livakovic, que está buscando destino estos días, podría ser la solución; pero la realidad es que el balcánico apenas cobraba una ficha en el equipo ampurdanés de 300.000 euros con lo que el margen de maniobra para el club gironí es escaso. Lo dicho: paciencia. Será un tema más largo y complicado de lo que algunos querrían.

La plantilla del Barcelona, sin Reyes

El calendario del fútbol español le ha jugado una mala pasada a los futbolistas profesionales que tienen que competir en la próxima edición de la Supercopa de España que arranca el próximo miércoles en Jeddah ( Arabia Saudí).

Tras el sorteo de las semifinales, el Barcelona jugará el miércoles 7 de enero a las 8 de la tarde hora peninsular ante el Athletic de Bilbao de Ernesto Valverde. Como quiera que la previa será el martes 6 día de Reyes con los entrenamientos oficiales y las ruedas de prensa, la expedición catalana partirá el lunes día 5 desde la Ciudad Condal.

La expedición azulgrana entrenará en la Ciudad Deportiva Joan Gamper a primera hora de ese lunes y están citados en el aeropuerto a las 10,30 horas de la mañana para llegar a Jeddah casi en la noche de Reyes. Son varios los jugadores del primer equipo del Barcelona con niños pequeños con el consiguiente contratiempo familiar. Gajes del oficio.

La expedición de la Federación, el viaje oficial parte el martes día 6 desde la capital de España. El Barcelona tiene dos planes de regreso. Si pierde la semifinal regresaría en la madrugada del miércoles para preparar ya la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey cuyo rival se conocerá estando en tierras árabes. Si consigue alcanzar la final, el regreso sería directamente al aeropuerto de Jeddah tras finalizar el encuentro para volar durante la noche del domingo al lunes.