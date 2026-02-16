Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alineación BarçaGirona - BarcelonaArbeloa directoRicky RubioAbdeGirona - Barcelona horarioGirona - Barcelona alineacionesGirona LamineRaphinhaConvocatoria BarcelonaReal SociedadNico WilliamsArbeloaMourinhoMaldiniConvocatoria Real MadridF1 BarcelonaClasificación UAE TourSoto GradoJoan GarciaIllarramendiJulián AraujoAntonio IniestaMateu AlemanyEndrickClasificación Liga sin VARCuándo juega AlcarazHorario BadosaAlonsoLamine YamalClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaTest F1Calendario F1Dónde ver Mundial 2026Xavier VallsPedriZubizarreta
instagramlinkedin

En Directo

FC BARCELONA

Girona - Barcelona, en directo hoy: última hora, alineaciones y previa del partido de LaLiga, en vivo

Sigue el minuto a minuto del derbi catalán entre el Girona y el Barça en Montilivi

Eric Garcia en una acción con Stuani y Arnau Martínez en el Barça - Girona en Montjuïc

Eric Garcia en una acción con Stuani y Arnau Martínez en el Barça - Girona en Montjuïc / Dani Barbeito

Maria Tikas

Maria Tikas

Actualizar

TEMAS