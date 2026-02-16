Girona - Barcelona, en directo hoy: última hora, alineaciones y previa del partido de LaLiga, en vivo

Este es el tercer partido que Soto Grado dirigirá esta temporada al equipo de Hansi Flick. El primero fue el clásico del Santiago Bernabéu el pasado mes de noviembre. En aquel encuentro expulsó a Pedri por dos tarjetas amarillas y señaló un penalti de Eric Garcia por manos dentro del área a instancias del VAR. Szczesny se lo paró a Mbappé. El colegiado había señalado en la primera mitad otro penalti de Lamine sobre Vinicius que fue corregido por el VAR tras ver que el brasileño se había lanzado a la piscina.

A la finalización del partido, expulsó a Lunin tras una tangana entre los jugadores de ambos equipos, mostrando también tarjeta amarilla a Vinicius, Rodrygo, Militao, Ferran Torres y Balde. Además, Soto Grado dirigió el partido de Copa entre el Barça y el CD Guadalajara, que acabó con victoria azulgrana (0-2)