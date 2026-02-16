En Directo
Girona - Barcelona, en directo hoy: última hora, alineaciones y previa del partido de LaLiga, en vivo
Sigue el minuto a minuto del derbi catalán entre el Girona y el Barça en Montilivi
¡Raphinha, titular!
Este es el once del Barça para el derbi:
Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Gerard Martín; De Jong, Olmo, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha
El Barça encadena 43 jornadas de liga marcando y tratará de alargar la racha negativa del Girona, que, aunque empezó 2026 de manera fulgurante, encadena tres partidos sin encontrar la victoria. El balance sonríe a un Barça que solo ha perdido dos de los doce partidos que ha disputado el Girona entre todas las competiciones. Los blaugrana ganaron ocho; uno de ellos, el de la primera vuelta, por 2-1 en Montjuïc
En total, Soto Grado ha arbitrado 16 partidos del Barça, con un balance de siete victorias, tres empates y seis derrotas. Polémicas con él sobre el terreno de juego hay unas cuantas. Dirigió también el clásico de Liga del Bernabéu de la temporada 2023-24. Ganó el Real Madrid (3-2) y no concedió un gol de Lamine Yamal cuando el balón había entrado con claridad en la portería blanca.
Este es el tercer partido que Soto Grado dirigirá esta temporada al equipo de Hansi Flick. El primero fue el clásico del Santiago Bernabéu el pasado mes de noviembre. En aquel encuentro expulsó a Pedri por dos tarjetas amarillas y señaló un penalti de Eric Garcia por manos dentro del área a instancias del VAR. Szczesny se lo paró a Mbappé. El colegiado había señalado en la primera mitad otro penalti de Lamine sobre Vinicius que fue corregido por el VAR tras ver que el brasileño se había lanzado a la piscina.
A la finalización del partido, expulsó a Lunin tras una tangana entre los jugadores de ambos equipos, mostrando también tarjeta amarilla a Vinicius, Rodrygo, Militao, Ferran Torres y Balde. Además, Soto Grado dirigió el partido de Copa entre el Barça y el CD Guadalajara, que acabó con victoria azulgrana (0-2)
El árbitro
En medio de la polémica arbitral tras el gol anulado a Cubarsí ante el Atlético de Madrid y las quejas que el FC Barcelona ha trasladado tanto a la Federación Española como al Comité Técnico de Árbitros aparece César Soto Grado, árbitro que no gusta demasiado en el vestuario azulgrana. El colegiado riojano ha sido designado para dirigir el partido de este lunes en Montilivi ante el Girona, mientras David Gálvez será el encargado del VAR
Os recordamos que esta mañana Raphinha ha recibido el alta y ha entrado en la convocatoria de Hansi Flick
¡Buenas tardes! Hoy es lunes, pero menos lunes porque hay partidazo en Montilivi: Girona - Barça. Y puedes seguir el minuto a minuto del derbi, desde ya, con toda la previa, aquí, en SPORT
