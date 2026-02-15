Girona-Barcelona: alineaciones probables del partido de LaLiga EA Sports

Después de la dura derrota (4-0) en el Metropolitano y el triunfo del Real Madrid (4-1) contra la Real Sociedad, la visita a Montilivi del Barça gana en importancia. Si los de Hansi Flick quieren volver a situarse como líderes del campeonato necesitarán ganar al Girona.

Los de Míchel han superado las urgencias del inicio del campeonato pero tampoco se pueden permitir demasiadas alegrías si no quieren sufrir para amarrar la permanencia. El espíritu ofensivo del equipo gerundense y el estilo innegociable del Barça puede provocar una tormenta de goles en Montilivi.

Míchel, en el Sánchez-Pizjuán / Raul Caro / EFE

Ambos equipos se encuentran mucho más cómodos con balón que en la fase defensiva y esta circunstancia puede ser un factor que beneficie el espectáculo.

El once que puede presentar Hansi Flick en Girona tiene muchas demarcaciones con dudas. El preocupante partido contra el Atlético de Madrid podría provocar que el técnico alemán busque soluciones con cambios importantes en la alineación.

Flick, junto a Koundé y Balde en un entrenamiento / Dani Barbeito

Hay, no obstante, un factor en contra de que haya muchas variantes y es que entre semana el Barça no contará con compromiso europeo y por lo tanto el siguiente partido no se jugará hasta el próximo 22 de febrero. Flick contará prácticamente con una semana para preparar el partido del Spotify Camp Nou contra el Levante por lo que la alineación en Girona estará más condicionada por lo táctico que por el reparto de esfuerzos.

La presencia de Ronald Araujo en el eje defensivo, el descanso para Koundé y la apuesta en la zona ancha por Marc Bernal podrían ser las grandes novedades del Barça pero solo Flick conoce si estos cambios serán efectivos.

Flick celebra el gol abrazándose con Araujo / Dani Barbeito

La presencia de Raphinha en la convocatoria se da por hecha pero difícilmente el brasileño volverá para ser titular. La eterna duda es quién será titular como delantero centro con Lewandowski un punto por encima de Ferran Torres.

En el Girona la calidad de los zurdos Lemar, Bryan Gil y Tsygankov puede ser clave para generar dolores de cabeza a una zaga del Barça que llega a Montilivi con dudas tras los últimos partidos.

El partido se disputará este lunes a las 21h y se podrá ver en directo en DZN.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Joan Garcia; Eric, Araujo, Cubarsí, Balde; Bernal, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Fermín; Lewandowski.

Girona: Gazzaniga; Rincón, Reis, Blind, Arnau, Fran Beltrán, Iván Martín, Lemar; Tsygankov, Vanat y Bryan Gil