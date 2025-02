Giro total en el futuro de De Jong: Flick aprieta para renovarle

La dirección deportiva del Barça ha ido haciendo su trabajo y en este mes de enero cerró las renovaciones de Araujo, Gavi y Pedri blindando prácticamente a todos los indiscutibles de la plantilla. Pronto firmará Íñigo Martínez y también lo hará Lewandowski por partidos jugados, pero Flick quiere más. El técnico alemán está propiciando un acercamiento para la continuidad de Frenkie de Jong y espera que el club haga un último esfuerzo para asegurarse la continuidad del holandés antes de que acabe la temporada. Le quiere en su proyecto y poco a poco le está dando más protagonismo.

Una de las pocas exigencias que tuvo Flick tras su fichaje por el Barça fue la continuidad de De Jong, que en verano estaba en un momento complicado por su lesión de tobillo y su distanciamiento con el club blaugrana. El entrenador estaba convencido de que era y es uno de los mejores centrocampistas de Europa y que un traspaso debilitaría el proyecto. Y no ha cambiado de opinión a pesar de que a De Jong le ha costado encontrar el ritmo de juego y asentarse en el equipo. Flick le ha ido introduciendo poco a poco y tiene pinta que acabará pasando por delante de Casadó por delante de la defensa en los partidos importantes.

Frenkie de Jong es el único jugador estratégico por el que no se ha llegado a un acuerdo de renovación. Como Araujo, acababa contrato en el 2026 y el Barça le había dejado claro tanto a él como a su entorno que si en verano no se daba un acuerdo de ampliación, se le pondría en el mercado. El holandés tenía encima de la mesa una oferta de renovación desde el año pasado y no ha contestado por lo que el Barça la considera ya caducada. Pese a todo, Deco ha seguido manteniendo contactos y el papel de Flick ha sido importantísimo. De Jong sabe que tiene la confianza del alemán y eso puede ser un punto clave para desbloquear las conversaciones.

El Barça está comenzando de cero con De Jong y sabe que el jugador prioriza quedarse por encima de todo. Está a gusto en Barcelona y ahora comienza a sentirse más importante en el equipo. Si recupera la titularidad y se afianza, esto puede ser definitivo para que las dos partes puedan llegar a sentarse y explorar un acuerdo definitivo. No será fácil pero ha habido avances y su continuidad está abierta.

El principal problema en las negociaciones es el salario que debería percibir el centrocampista la próxima temporada. De Jong ha ido cobrando los atrasos que pactó por la pandemia y la cifra del próximo curso es importante. El Barça planteaba un acuerdo a largo plazo en la que se pudiesen repartir parte de esas cantidades pendientes en los próximos años, algo que el futbolista nunca ha visto claro porque ya ha realizado muchos esfuerzos, pero las cosas pueden cambiar.

De Jong, que podría tener ofertas importantísimas en verano o si decide irse libre en el 2026, quiere seguir en el Barça si va a ser importante, algo que comienza a ver que será así. Cree que se está construyendo un proyecto muy sólido y que se pueden ganar títulos en los próximos años. Y, por esto, podría realizar un esfuerzo siempre que el Barça apueste por él muy a largo plazo. Los próximos meses van a resultar claves en todo este asunto y el Barça tiene claro que todo debe quedar resuelto antes del mes de junio. Su situación ha dado un giro importante y, tal vez, esté más dentro que fuera.